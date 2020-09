Glenn Bijl één duel geschorst: FC Emmen overweegt hoger beroep

De schorsing betekent dat Bijl de eerstvolgende wedstrijd, zaterdag tegen FC Twente, zal moeten missen.

De rode kaart was na afloop van het duel voer voor discussie. Niet alleen in het stadion, maar nog meer op social media. Was het een honderd scoringskans voor Pavlidis en waarom gaf de scheidsrechter in eerste instantie voordeel en kwam hij later op die beslissing terug?

Of FC Emmen in beroep gaat tegen de straf is nog niet bekend. De club moet nog met haar specialisten in overleg.