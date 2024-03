Duivenplaag in Emmer centrum: bewoners schijtziek van vogelpoep

De bewoners van de betreffende straten zeggen sinds vorig jaar last te hebben van deze duivenplaag. Een groep van rond de dertig tot veertig duiven terroriseert bij aanvang van het broedseizoen de buurt, vertelt hij. "De beesten poepen alles eronder. Auto's, balkons, plantenbakken; alles. Straks met het mooie voorjaar willen we buiten zitten en niet de hele dag lopen schrobben."

Alarmpistolen

De bewoners hebben bij woningbouwcorporatie Lefier, die veel huurwoningen onder haar beheer heeft in het gebied, aangedrongen op maatregelen. "Zoals duivenpinnen of het inhuren van een valkenier."

Er gaan volgens hem al verhalen rond over het gebruik van duivengif of verjagen met alarmpistolen. "Straks komt de koning langs en dan staat er iemand met zo'n pistool die vogels te verjagen. Dat lijkt me ook niet goed."

Gesprek

Er is contact geweest met de wijkagent, maar die verwijst naar Lefier. Vandaar dat de bewoners nu hun geluk beproeven bij de gemeente. Wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) zegde toe het gesprek met Lefier aan te willen. "We gaan kijken of we iets kunnen betekenen."