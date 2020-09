Wildcam: drie jongen voor beverburcht Drentsche Aa

Cindy de Jonge uit Assen doet onderzoek naar onder andere bevers. Met een wildcamera kan ze het leven bij de burcht in de Drentsche Aa goed in de gaten houden. De zeven leden zijn allemaal druk met het onderhoud aan de burcht en de opvoeding van de jongsten. Die 'kleuters' stoeien ook met elkaar.

Bekijk hieronder de stoeiende bevertjes. Zet het geluid aan om de kenmerkende bevergeluidjes te horen. Tekst gaat verder onder de video.

Neus, ogen en oren op één lijn

Op de beelden is goed te zien hoe jonge en volwassen bevers in het water liggen. De Jonge: "Bevers zijn net als otters goed aangepast aan het leven in en om het water. Hun neus, ogen en oren liggen op één lijn. Zo kunnen ze zo diep mogelijk onder water liggen om maar zo min mogelijk op te vallen. Toch kunnen ze blijven waarnemen."

"Op deze beelden is te zien dat jonge bevers nog hoger in het water liggen dan hun oudere broertjes of zusjes en nog hoger dan hun ouders. Zwemmende jonge bevers kunnen hierdoor in het veld nog wel eens verward worden met een zwemmende muskus- of beverrat of bunzing. Ook bij deze dieren steekt hun kop, rug en kont wel boven de waterlijn uit."

