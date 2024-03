Ondernemers Coevorden: 'Dit gaat tot enorme omzetverliezen leiden'

"Kijk hier nog eens heel goed naar, want dit plan gaat bij heel veel ondernemers tot enorme omzetderving leiden." Die boodschap bracht Johan Dorgelo van Wolters Juweliers in Coevorden, dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie. "En niet alleen bij mij, ook bij de bakker, de slijter, de schoenmaker en de boekhandel." Bij de juwelier komen veel klanten van buitenaf voor bijvoorbeeld reparaties aan horloges en sieraden.

Dorgelo reageerde daarmee als inspreker op het reconstructieplan voor het markt-havengebied in de binnenstad. Onderdeel van dat plan is een vermindering van het aantal parkeerplaatsen op de Markt, van 93 plekken nu naar 19 plekken straks. Dorgelo: "Wil je de binnenstad levendig houden, dan moet je vasthouden aan een manier om vlot te kunnen parkeren. Kunnen klanten dat straks niet meer, dan wijken ze uit naar Nieuw-Amsterdam, Hoogeveen of Hardenberg."

'Als mensen verder moeten sjouwen met pakjes, zoeken ze wel een andere plek'

Die vrees heeft Harm-Jan Veenstra van de Readshop ook. "Vorig jaar daalde het aantal bezoekers dat bij mij in de zaak pakketjes komt afleveren voor ons Post NL-punt met ruim 19 procent en sinds begin dit jaar is dit verder teruggelopen met ruim 25 procent. Moeten die mensen straks verder sjouwen met hun pakketten, dan zoeken ze wel een andere locatie. Het wordt straks moeilijker gemaakt om mij te bezoeken." En dat gaat de ondernemer naar eigen zeggen in zijn kassa merken. "Want vaak genoeg komt het voor dat mensen, als ze er toch zijn, even nog een tijdschrift of boek meenemen."

Lianne fon Ville van kapsalon Mooi: "Voeren we dit plan uit, dan wordt de binnenstad er klantonvriendelijker door en zullen mensen sneller geneigd zijn door te rijden naar een plaats in de buurt die beter bereikbaar is." Zelf merkt ze nog geen terugloop in klanten. "Maar ik hoor wel veel negatieve geluiden en ik zie mensen die willen parkeren zwetend langskomen. Parkeren in Coevorden wordt door veel mensen als bijna onmogelijk beschouwd." Fon Ville stelde dat nu sinds de herinrichting van de Weeshuisweide slecht wordt aangegeven waar mensen kunnen parkeren. "Bovendien krijg ik gemiddeld vijf keer per week te horen van bezoekers die het talud naar het Gansehof niet durven te nemen. Daar moet ook wat aan gedaan worden."

'We hebben nog steeds een overcapaciteit van aantal parkeerplekken'

Wethouder Erik Holties (BBC2014) trok zich de zorgen van de ondernemers aan, zei hij. "Ik vind het vooral spijtig om te horen dat deze zorgen nog steeds, na meerdere overleggen, worden geuit." Volgens hem wordt de soep zo heet niet gegeten, want voor een deel zal het minder aantal parkeerplaatsen worden gecompenseerd door uitbreiding van de Duivelshoek, een parkeerterrein verderop aan de Oostersingel. "Als alle plannen doorontwikkeld zijn, gaan we in totaal 25 plekken inleveren. Daar komt bij dat een recent parkeeronderzoek van eind vorig jaar aangeeft dat er nog steeds een overcapaciteit van twintig procent is in de binnenstad."

Het punt van Fon Ville over de onduidelijke parkeerroutes, nam de wethouder ter harte. "Die betere bewegwijzering zal onze eerste grote opgave zijn. Er moet een goed systeem komen waardoor bezoekers veel beter kunnen zien waar ze wél kunnen parkeren." Ook het eventueel uitbreiden van blauwe zones en het extra inzetten op het mijden van langparkeren in het centrum door onder meer ambtenaren, is wat hem betreft een speerpunt. Evenals het visueel gemakkelijker maken om het parkeerdek bij het Gansehof op te rijden.