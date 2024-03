Assen laat weer extra treinen rijden met TT Festival na succes vorig jaar

Vorig jaar reden er voor het eerst extra treinen naar het TT Festival. En dat is goed bevallen, volgens het college van burgemeester en wethouders.

Minder incidenten

"De extra treininzet was positief voor de drukte in de bussen, waardoor er minder incidenten plaatsvonden op het station", stelt het college. Daarom krijgt het nu dus een vervolg. De kosten van 10.000 euro voor 2024 en 2025 worden gedekt uit het evenementenbudget.

Het TT Festival is dit jaar van zaterdag 22 juni tot en zondag 30 juni. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er tienduizenden mensen op de been in de stad voor het jaarlijkse motorfeestje.