'Vette worst is nu een knakworstje', politiek Emmen wil meer geld voor Schoonebeek

Het Rijk moet met een substantiële bijdrage over de brug komen voor de oliewinning in Schoonebeek. De huidige compensatie voor de herstart van de oliewinning is namelijk een schijntje, vindt het leeuwendeel van de politieke partijen in Emmen. Er wordt daarom een vuist gemaakt richting Den Haag, aldus Dennis Dekker (Wakker Emmen) en Rene Wittendorp (CDA).

De Emmer fracties bogen zich gisteravond over een reactie van de gemeente op de vergunningsaanvragen van de NAM. De oliereus heeft er momenteel twee in de week liggen bij het ministerie van Economische Zaken (EZK). De ene gaat over afvalwaterinjectie, de andere over het nieuwe winningsplan.

Een van de voornaamste pijnpunten voor Emmen is financiële bijdrage vanuit het Rijk voor de oliewinning in Schoonebeek. Momenteel is dat 1 euro per gewonnen vat. Voor de duur van de winning is dat goed voor 30 tot 45 miljoen euro.

Het Rijk draagt daar niet direct iets extra's aan bij. De provincie en de gemeenten Emmen en Coevorden gingen als betrokken overheden eerder uit van het dubbele. De teleurstelling was groot, omdat EZK en demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief aanvankelijk een bijdrage in het vooruitzicht stelde. En die zuur bevonden uitkomst had ook zijn weerslag op de verschillende fracties.

Wingewest

"Er is Schoonebeek lang een vette worst voorgehouden", reageerde Dennis Dekker (Wakker Emmen) "Nu blijkt dat een knakworstje te zijn." Dat EZK niet wil bijdragen is Dekker een doorn in het oog. "De staatssecretaris heeft meer beloofd. Hij moet niet de keutel intrekken en zich verbergen achter zijn demissionaire status." Bij andere partijen klonken vergelijkbare geluiden.

"Een klap in het gezicht van de Schoonebekers", aldus Arno de Vries (PvdA). "Het Rijk heeft de verdeling van de lusten vooral in eigen voordeel beslecht." Roy Pruisscher (ChristenUnie) gaf aan dat "de regio geen wingewest moet worden, waar je je gang maar kunt gaan".

2 tot 4 euro per vat

Volgens Rene Wittendorp (CDA) heeft hij tijdens twee informatieavonden de NAM horen zeggen dat de gebiedsbijdrage 10 tot 20 procent van de productie moet beslaan. "In dat geval kom je uit op een compensatie van 2 tot 4 euro per vat. Dat zijn heel andere getallen."

Dekker corrigeert het CDA dat het wat het aandeel van de NAM betreft toch echt 5 tot 10 procent is. Dus rond de 1 euro per vat. Maar als je daar de eerder in het vooruitzicht gestelde Rijksbijdrage er aan zou toevoegen, dan kom je er wel, aldus Dekker.

Omgekeerde bewijslast

Wittendorp wees iedereen ook nog op twee moties die dinsdag in de Tweede Kamer werden behandeld. Beide kunnen perspectief bieden voor de situatie in Schoonebeek, aldus de CDA-fractievoorzitter. Een motie over omgekeerde bewijslast werd aangenomen. In dat geval moet de NAM bewijzen dat mogelijke schade aan woningen niet door zijn activiteiten wordt veroorzaakt. Een tweede motie voor een meer rechtvaardige compensatie voor Schoonebeek werd aangehouden.

Volgens wethouder Jan Bos was de omgekeerde bewijslast niet zaligmakend. "De Commissie Mijnbouwschade regelt nu alle mijnbouwschade en de NAM moet doen wat deze instantie zegt. Bij omgekeerde bewijslast moet je als bewoner zelf op de NAM afstappen." En als je in het ongelijk wordt gesteld, moet je ook zelf een advocaat in de arm nemen, aldus Bos. Of dat 'ontzorgend' werkt, is een tweede, aldus de wethouder.

Duidelijk signaal

De aangehouden motie bood volgens Bos een kans. Volgens hem doet de staatssecretaris niet volledig de deur dicht en maakt de motie in een aangepaste vorm alsnog een kans. Wellicht dat de gemeente daar een rol in kan spelen, aldus Bos.