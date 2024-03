Reeks van nachtelijke branden en vernielingen aan auto's rondom Nieuw-Amsterdam: 5 auto's beschadigd

Het ging afgelopen nacht flink tekeer in de omgeving van Nieuw-Amsterdam, Erica en Erm. Drie auto's gingen in vlammen op en een bestelbus en personenwagen werden vernield.

Rond 02.50 uur vannacht werd de eerste brand gemeld. Op de carpoolplek langs de A37 aan de Boerdijk in Veenoord werd een personenwagen door vlammen verwoest.

Toen de brandweer van Sleen huiswaarts keerde, stuitte deze per toeval op een tweede autobrand aan de Oude Rijksweg in Erm. Op deze carpoolplaats stond een bestelbus in brand.

Onrustige nacht

Daarmee waren de ongeregeldheden in Zuidoost-Drenthe nog niet voorbij, want rond de klok van kwart over vier trof de politie een vernielde bestelbus aan. Dat was opnieuw op de carpoolplaats aan de Boerdijk. De ruiten waren ingeslagen.

Even later, om 05.15 uur kregen de hulpdiensten opnieuw een melding van een autobrand en een vernieling. Dit keer was het raak aan de Verlengde Vaart Zuidzijde in Erica. Buurtbewoners zagen daar een personenwagen die in lichterlaaie stond. Op een meter of vijftig van de brandende auto stond een personenauto waarvan de ruiten eveneens waren vernield.

Meer incidenten