Voetbalclubs vrezen nieuwe maatregelen: 'Geen publiek betekent nieuwe dreun'

Voetbalclubs in Drenthe vrezen de nieuwe maatregelen die het kabinet vanavond gaat aankondigen op de ingelaste persconferentie. Tijdens sportevenementen is waarschijnlijk geen publiek meer welkom. Niet alleen bij profwedstrijden, maar ook amateurwedstrijden krijgen hiermee te maken.

"Gezondheid staat natuurlijk altijd voorop", vertelt voorzitter Peter de Jong van voetbalclub Achilles 1894 uit Assen. "Maar deze maatregel kan de nodige impact veroorzaken. Onze vaste kosten lopen gewoon door, we hopen dat we eventueel steun kunnen ontvangen."

Aan de maatregelen die de club zelf heeft getroffen ligt het niet, vertelt De Jong. ''We hebben als club wel afdoende maatregelen kunnen nemen, zoals mensen placeren, ouderen van de jeugd scheiden, mensen splitsen in de kantine en iedereen wijzen op de 1,5 meter.''

Kantine is inkomstenbron

Voorzitter van MSC Meppel, Arjan Jonkers, ziet ook dat de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. ''Geen publiek bij wedstrijden, betekent een forse dreun. Het clubhuis ligt dan ook stil, en het is geen geheim dat de kantine de belangrijkste inkomstenbron is voor clubs. Afgelopen seizoen hebben we ook al maanden aan inkomsten gemist, toen we gedwongen gesloten moesten blijven."

Financieel heeft MSC ook te maken met de gevolgen, maar de club heeft al enigszins rekening gehouden met deze situatie. ''We hebben de aankomende periode voorzichtig begroot, omdat je toch rekening moet houden met de tweede golf. Maar andere clubs staan er wellicht minder goed voor, en het zou zomaar kunnen dat sommige verenigingen gaan omvallen", zegt Jonkers.

Handhaving

De voorzitter heeft ook gemerkt dat het handhaven van de maatregelen soms best lastig is. "Je bent natuurlijk voor een deel afhankelijk van de verantwoordelijkheid die mensen zelf nemen. We hebben allerlei maatregelen getroffen, maar je krijgt er een nieuwe taak bij in het aanspreken van mensen. Dit is ook een moeilijke situatie voor vrijwilligers die dat werk moeten doen, want sommigen zijn op leeftijd en willen geen extra risico lopen.''

Maar of het weigeren van publiek de meest effectieve maatregel is? Jonkers heeft wel enige twijfel. "Ik weet niet of de besmettingshaarden zich bevinden op de voetbaltribunes en langs het veld. Maar gezondheid is het belangrijkste."

'Ik houd mijn hart vast'

Voorzitter Peter Bouws van VV Emmen vindt de situatie die kan gaan ontstaan ook erg vervelend. "Op financieel gebied vraag je je natuurlijk af hoe lang dit gaat duren. Ik houd mijn hart vast, want veel omzet komt uit de kantine. Het betalen van huur, gas, water en licht gaat ook gewoon door. We hebben geen acute zorgen, maar zoiets moet geen jaar gaan duren."

Bouws vertelt dat de club het afgelopen weekend ook al extra maatregelen nam. "De kantine was dicht en de kleedkamerbezetting hebben we beperkt gehouden. Maar bij ons kun je gewoon veilig langs het veld staan." Toch snapt hij ook wel dat er maatregelen moeten worden genomen. "Het is begrijpelijk, maar erg vervelend."

Moeilijk in praktijk

Bij HZVV maakt voorzitter Henk de Jong zich zorgen over de uitvoerbaarheid van de maatregelen. "Er mogen straks misschien wel voetballers in de kantine, terwijl geen publiek wordt toegelaten. Dat is moeilijk te handhaven. Ik snap dat er ingegrepen moet worden, maar het is wel heel vervelend. Dit valt rouw op ons dak", vertelt De Jong.

De Hoogeveense club laat weten dat de maatregelen op het complex zelf altijd erg strikt waren. "We hebben de registratieplicht nauwkeurig nageleefd. Later bleek ook dat in onze kantine meer mensen toegelaten mochten worden dan we zelf hadden ingeschat. Ook hadden we spelregels opgesteld en voorlichtingsavonden over corona georganiseerd. Maar handhaving is op zijn tijd wel lastig. Vrijwilligers moeten soms optreden als politieagent."

Het is afwachten hoe lang voetbalclubs opgescheept zitten met de nieuwe maatregelen. Bij HZVV hopen ze zo snel mogelijk weer publiek te mogen ontvangen. De Jong: "We spreken over mensen 'tegenhouden', terwijl het gaat om sport. Je wil gewoon lekker voetballen."