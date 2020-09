Nieuwe coronamaatregelen: horeca sluit vroeger en geen publiek bij sport

Het kabinet heeft nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De nieuwe regels gaan morgen in en gelden voor drie weken. Vervolgens wordt bekeken of er nieuwe maatregelen nodig zijn of dat er kan worden versoepeld.

In een persconferentie kondigden premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de maatregelen aan. Tot 21.00 uur mogen cafés en restaurants nog klanten ontvangen, een uur later moeten de bedrijven sluiten. Volgens premier Rutte vinden er in horecabedrijven veel besmettingen plaats en gaat het daarbij ook vaak om grotere groepen. "Restaurants ondervinden op deze manier minder hinder, terwijl we het alcoholische contact beperken", vertelde Rutte.

Sport

De maatregelen die het kabinet aankondigde gelden voor de komende drie weken. Sportkantines moeten dicht en publiek is niet langer welkom bij sportwedstrijden. "Dat geldt voor zowel amateursport als voor professionele sport", zei Rutte. "We kunnen blijven sporten in teamverband, maar zonder aanmoedigingen vanaf de zijlijn of de tribune."

Ook aan de groepsgroottes kleven strengere maatregelen. Bij bijeenkomsten in de buitenlucht mogen veertig personen samenkomen, binnen geldt een maximum van dertig mensen in een ruimte. Thuis mag je drie mensen van dertien jaar of ouder uitnodigen, naast het eigen huishouden. Voor winkels, musea en andere zogeheten 'doorstroomlocaties' geldt dit maximum niet.

Mondkapjes

Voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt aangeraden om in winkels een mondkapje te dragen. Winkeliers in die steden mogen mensen zonder mondkapje weigeren. Het kabinet vraagt advies aan het Outbreak Management Team over een bredere inzet van mondkapjes. Supermarkten moeten twee keer per dag een uur de winkel openstellen voor kwetsbare groepen. "Ook onze ouderen en andere kwetsbare groepen moeten in alle rust boodschappen kunnen doen", stelt Rutte.

Dit bericht wordt aangevuld