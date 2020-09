Zoektocht Joodse oorlogsslachtoffers niet onmogelijk

Anton Daniëls kwam 17 jaar geleden voor het eerst in aanraking met de onderzoekers van het Herinneringscentrum. Hij begon met een persoonlijke onderzoeksvraag en heeft inmiddels 7 meter aan foto's van vele Joodse, Harderwijkse inwoners van Harderwijk opgespoord en uitgestald aan de muur hangen in de Oude Synagoge in Harderwijk.

Fouten in de geschiedenis

De hulp van het Herinneringscentrum vormde jaren geleden de basis voor zijn onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat Herinneringscentrum Kamp Westerbork nog vaak te maken krijgt met fouten in onze geschiedenis. In zijn zoektocht stuitte ook Daniëls op rare gegevens. "Op een gegeven moment kwam ik erachter waarom iedereen dacht dat mijn tante Duifje maar vijf kinderen had", vertelt Daniëls. "Het rapport van de Duitsers ging niet verder op de volgende pagina, de officier heeft waarschijnlijk geen zin in gehad om een nieuw vel papier in zijn typemachine te doen. Alleen omdat ik via de burgerlijke stand naar gegevens zocht, zag ik dat er zeven kinderen moesten zijn geweest."

Over zijn eigen familie vond hij, op een foto van zijn neefjes na, verder maar weinig. Maar over de Harderwijkse slachtoffers kwam Daniëls steeds meer te weten. Bevolkingsregisters, databases: Daniëls speurde van alles af. De meeste foto's van inwoners uit Harderwijk vond hij uiteindelijk op zolder bij de mensen thuis. "Het internet is er over tien jaar ook nog wel, maar de verhalen van nu liggen in de bejaardentehuizen en die mensen kan ik nu nog spreken. Ik heb al veel rouwadvertenties langs zien komen van mensen waarvan ik denk: die heb ik nog tenminste gesproken."

'Het is erg dubbel'

Daniëls is nog steeds dagelijks op zoek naar antwoorden en als hij iets vindt, deelt hij vaak meteen de nieuwe informatie met het Herinneringscentrum. In zijn achterhoofd denkt hij vaak na over waarom hij het doet. "Het is erg dubbel omdat je zelf van Joodse afkomst bent. Iedere keer als je iets vindt, dan weet je: dit is mijn familie ook overkomen. Maar je kunt ze in ieder geval in de ogen kijken en dat is het mooie ervan."

