Marion van den Akker wint Culturele Prijs van Drenthe

Zangeres Marion van den Akker heeft de Culturele Prijs van Drenthe gewonnen. Van den Akker krijgt een bronzen legpenning en een geldbedrag van 10.000 euro.

De provincie Drenthe reikt één keer in de twee jaar de Culturele Prijs van Drenthe uit. De oeuvreprijs is voor een persoon, groep of instelling die bijzondere verdiensten heeft geleverd op cultureel gebied in Drenthe.

Overvallen

Van den Akker is medeoprichter van Klassiek in 't Veen, een klassieke concertserie in Valthermond. De vrijwilligersorganisatie organiseert sinds 2002 ongeveer tien keer per jaar klassieke kamermuziek, -pianorecitals en minifestivals in concertboerderij Onder de Linden. Tegenwoordig heet het pand d'Rentmeester.

De kersverse winnaar gaf vanmiddag zangles bij Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum toen ze met de prijs werd overvallen. De zangeres reageerde erg verrast. "Echt een ongelooflijke eer", reageert ze. "Dit is waanzinnig. Ik heb twintig jaar heel hard gewerkt voor de cultuur in Drenthe."

"22 jaar geleden zagen we het als een noodzaak om internationale en nationale musici op topniveau naar Drenthe te halen", vertelt ze. "We hebben er een rijksmonument omgebouwd tot concertzaal met een prachtige akoestiek. En dat gaat nog steeds door, ondanks dat ik het heb overgedragen aan nieuwe mensen."