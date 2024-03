Kinderen zingen Matthäus-Passion: 'Eigenlijk kan ik helemaal geen Duits'

Een muziekstuk van bijna 300 jaar oud wordt opgevoerd door een groep Drentse kinderen: De Matthäus-Passion. Koorschool Drenthe bereidt zich voor op vier concertdagen.

De groep bestaande uit kinderen tussen de 8 en 18 jaar zijn niet allemaal even ervaren. "De een doet voor de eerste keer mee, de ander heeft dit al zeven keer eerder gedaan", vertelt Arian van der Mark, van Koorschool Drenthe. Maar na maanden oefenen, zijn ze er allemaal klaar voor, denkt Van der Mark.

Deutsche Sprache

De tonen die gezongen moeten worden zijn hoog in het Duitse muziekstuk over de laatste dagen van Jezus voor de kruisiging. "Echt wel anders dan een 'normaal' popliedje, dit is veel moeilijker", lacht zangeres Ilse. Ook al luistert ze in haar vrije tijd het liefst naar de hits op de radio, de Matthäus-Passion is haar favoriet om te zingen. "En ik kan niet eens Duits."

Al heeft Van der Mark daar een slimme oplossing voor bedacht, want het is niet vanzelfsprekend dat iedereen van de zanggroep vloeiend Duits kan. "In het verleden heb ik twee versies gemaakt van de Matthäus-Passion-koralen, één is in het Duits uitgeschreven en één fonetisch. Hier heb ik precies opgeschreven hoe een woord uitgesproken moet worden, dat kan gewoon voorgelezen worden."

Dat maakt het zingen voor Ilse een stuk makkelijker. "Ik heb geen idee wat er staat, maar weet wel een beetje hoe het uitgesproken moet worden."

Samenwerking

Niet alleen de taal is voor de kinderen ingewikkeld, samen zingen is ook een uitdaging. "Je moet het met elkaar doen. Je moet zorgen dat je met elkaar op dezelfde toonhoogte zit en dat je woorden op dezelfde manier uitspreekt. Het is leuk als mensen het idee hebben dat ze een hele groep zien zingen, maar één stem horen", vertelt Van der Mark.

Dit is voor Ralph geen probleem. "De stukken van de Matthäus-Passion die wij zingen, vind ik niet lastig. Ze zijn redelijk simpel vergeleken met de rest van het muziekstuk." Voor Ralph is het dan ook niet de eerste keer dat hij dit muziekstuk opvoert voor een groot publiek. "Twee jaar geleden was zelfs Mark Rutte erbij", zegt hij met een grote glimlach.

Spanning

Zenuwen komen niet in het woordenboek van Ralph voor, door zijn vele podiumervaring. Ilse is ook niet onervaren, want zij mocht vorig jaar ook al deel uitmaken van de zanggroep. "Toch ben ik nog wel een beetje zenuwachtig hoor, maar ik denk dat het uiteindelijk wel goed gaat", zegt Ilse.

Van der Mark twijfelt daar ook niet over. "Het is net als het spelen van een belangrijke voetbalwedstrijd, dan heb je ook getraind en ben je voorbereid. Dan weet je wat je gaat doen, dat is dit ook."