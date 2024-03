Drietal niet langer verdacht in geweldzaak Maria in Campislaan

Het Openbaar Ministerie heeft besloten drie van de zeven verdachten in de schietpartij in de woonwijk Lariks in Assen niet langer te vervolgen. Tegen hen is te weinig bewijs. Die zaken zijn geseponeerd, de mannen zijn geen verdachten meer.

Het geweldsincident gebeurde 4 oktober op klaarlichte dag in de Maria in Campislaan. Vlak bij een school en een kinderboerderij gingen groepen elkaar te lijf met steek- en schietwapens. Een 24-jarige Assenaar werd geraakt door vijf kogels. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield zeven personen aan.

Twee schutters

Twee mannen van 21 en 27 jaar zitten nog vast. Zij hebben bekend dat zij hebben geschoten. Twee medeverdachten van 31 en 28 jaar zijn onlangs vrijgelaten. Hun rol was te beperkt om langer in voorarrest te blijven. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 10 september, maar de rechtbank hoopt dat te kunnen verschuiven naar vóór de zomer.

De wijk reageerde destijds geschokt. Het incident gebeurde voor de ogen van buurtbewoners. Dicht bij de plek waar is geschoten is, is ook een kinderopvang. Het incident gebeurde rond zes uur in de avond. Er waren toen geen kinderen of ouders meer aanwezig.