Marco Out over landelijke maatregelen : 'Eenduidigheid belangrijk'

"Het helpt dat er eenduidigheid is. Volgens mij is het een strakke boodschap", zegt Out, die het wel 'ingewikkeld' vindt dat bedrijven zich opnieuw moeten aanpassen. "Bedrijven moeten zich aanpassen, terwijl ze de afgelopen tijd hun uiterste best hebben gedaan om het zo goed mogelijk te doen."

Minder bezoekers voor Wildlands?

Per veiligheidsregio wordt gekeken hoeveel gasten er tegelijk aanwezig mogen zijn in zogenoemde doorstroomlocaties, zoals bijvoorbeeld dierentuinen en pretparken. "Daar golden natuurlijk al spelregels, dat heeft afgelopen zomer heel goed gewerkt. We moeten nu opnieuw gaan kijken naar de regels. Die worden strakker", klinkt het weinig optimistisch. Richtlijnen daarvoor komen morgen naar buiten via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Premier Rutte zei in de persconferentie dat voor 'zalen met een groot cultureel belang' uitzonderingen kunnen worden gemaakt op de coronaregels door veiligheidsregio's. Welke instellingen in Drenthe daarvoor in aanmerking komen, kan Out nog niet zeggen. "Daar komt voor het weekend duidelijkheid over."

Drenthe

In Drenthe nam het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen toe. "Gelukkig zitten we landelijk nog bij de onderste helft qua aantal besmettingen, maar we hebben ook hier gezien dat we voor het eerst meer dan honderd besmettingen op een dag hebben." Out noemt de situatie zorgelijk. "Ik hoop dat deze maatregelen ervoor zorgen dat die curve over twee weken doorbroken wordt en dat er niet nog meer maatregelen nodig zijn."

In de persconferentie ging premier Mark Rutte in op de maatregelen op de werkvloer.

