Autobranden teisteren Zuidoost-Drenthe, politie onderzoekt mogelijk verband

De vele autobranden in de buurt van Nieuw-Amsterdam stellen de politie vooralsnog voor een raadsel. Vannacht was het opnieuw raak op de carpoolplek aan de Boerdijk, de carpoolplaats in Erm en aan de Verlengde Vaart in Erica. De politie onderzoekt of er een verband is.

Voor Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord is er inmiddels reden genoeg om de branden vanavond op de openbare dorpsvergadering aan de orde te stellen. "We willen kijken of we met de gemeente iets kunnen regelen", zegt voorzitter Erwin de Vries.

Inzet: meer politiecontrole

Vooralsnog is het volgens De Vries rustig in het dorp. "Het lijkt mee te vallen met de angst, ik hoor niet echt berichten dat dorpsbewoners zich er druk om maken. Het is natuurlijk iedere keer buiten het dorp op de carpool, maar het houdt ons wel bezig."