Ook D66 in Provinciale Staten mengt zich in de discussie over afvalwater NAM

Ook D66 in Provinciale Staten mengt zich in de discussie over de afvalwaterinjectie van de oliewinning van de NAM in lege Drentse gasvelden. De Drentse bodem is geen afvalput, vindt de partij.

Gedeputeerde Staten moeten de zorgen en bezwaren die er zijn tegen het lozen van afvalwater heel goed duidelijk maken aan minister Erik Wiebes van Economische Zaken. D66 komt daarom woensdag in Provinciale Staten met een motie, samen met Partij voor de Dieren. Kort geleden trok GroenLinks al aan de bel, omdat ze er geen vertrouwen in hadden dat Gedeputeerde Staten de partijen voldoende zouden betrekken bij het opstellen van een stevig 'nee' tegen de afvalwaterinjectie in de lege gasvelden van Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek.

GroenLinks ving toen bot. Gedeputeerde Staten gaan dit advies zelf opstellen, zoals gebruikelijk. De bedenkingen en bezwaren van de Drentse politiek worden daarin meegenomen volgens milieugedeputeerde Tjisse Stelpstra. Het advies gaat over het Milieueffectrapport (MER) van de waterinjectie in de regio Schoonebeek. De NAM wil een verkorte MER-procedure volgen, maar tegenstanders willen een volledige MER.

Wat is afvalwaterinjectie?

Het afvalwater uit de oliewinning in Schoonebeek wordt nu in lege Twentse gasvelden geïnjecteerd. Daar is politiek-breed in Overijssel bezwaar en verzet tegen. In 2015 raakte de transportleiding lek in de buurt van Hardenberg. En in 2019 kwam een grote lekkage van afvalwater aan het licht bij een stilgelegde Duitse oliewinput vlak over de grens bij Schoonebeek.

De NAM zegt dat afvalwaterinjectie veilig is. Het meeste water, met daarin de stoffen uit de diepe ondergrond, komen al mee met de oliewinning. De chemicaliën die de NAM toevoegt, zouden niet meer dan twee promille zijn, in de lege gasvelden nergens heen kunnen en geen organismen aantasten omdat die daar niet leven. Tegenstanders vrezen dat, door oplossende zoutlagen of aardbevingen, er in de toekomst toch mogelijkheden zijn dat het afvalwater uit de lege gasvelden komt. "We kunnen de consequenties voor de grondwaterkwaliteit en de natuur en risico op aardbevingen op de langere termijn niet overzien", zeggen D66 fractievoorzitter Anry Kleine Deters en Statenlid Henk Pragt.