Ondernemer centrum Emmen wil meebetalen aan oplossing duivenplaag

Gezondheidsklachten

De duivenpoep is volgens Van Peer ook nog eens slecht voor de gezondheid. "Het is ongezond om de opgedroogde en verpulverde poep in te ademen. Iemand van het bedrijf dat de luifelreparatie heeft gedaan moest dezelfde dag naar het ziekenhuis nadat die de luifel had los getrokken."