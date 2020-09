Sportwereld baalt van nieuwe maatregelen: 'Dit nieuws komt keihard aan'

De sportwereld baalt van de beslissing dat er de komende drie weken geen publiek aanwezig mag zijn bij de wedstrijden. FC Emmen gaat in die weken op bezoek bij FC Twente en ontvangt in eigen huis Fortuna Sittard. "Wij zijn van mening dat ons publiek zich voorbeeldig heeft gedragen", stelt Emmen in een statement op de website. "Vooral daarom komt dit nieuws keihard aan en balen we ontzettend. We hoopten dat er ook voor het betaald voetbal een maatwerkoplossing zou komen, zoals nu ook het geval is met 'doorstroomlocaties' als musea en pretparken."

Sportclubs: 'Veel vraagtekens'

Bij sportverenigingen zijn er vooral veel vraagtekens. "Moet je je 6-jarige kind bij de voetbalclub afzetten, waarna papa en mama in de auto op de parkeerplaats moeten wachten? Dat soort vragen leven nu, mijn Whatsapp is ontploft", schetst Anne de Vries van Sport Drenthe. Bij die organisatie is het vooral wachten totdat alle sportbonden met hun protocol komen. "Dan valt er wat meer te zeggen." Over de financiële gevolgen en of er door dit besluit clubs op omvallen staan, tast De Vries in het duister. "We hebben nog geen vereniging aan de lijn gehad die zwaar in de problemen is gekomen. Gelukkig zijn er ook een aantal verenigingen die bij hun begroting voor dit seizoen rekening heeft gehouden met een tweede golf, maar er zullen er ook een aantal zijn die dit niet hebben gedaan."

Sudosa-Desto-voorzitter Alfred Barkhuis is blij dat er in ieder geval nog gesport mag worden. "Maar helaas wel zonder publiek. We zouden komende zaterdag 'super saturday' hebben, de hele dag wordt er gevolleybald, dat is nu niet aantrekkelijk."

Barkhuis baalt vooral dat de kantines gesloten blijven. "Ouders gaan mee als chauffeurs en mogen vervolgens niet de hal in en kunnen nog niet eens een kop koffie krijgen. Ik denk dat die in de lokale horeca gaan zitten wachten tot de wedstrijd voorbij is."

In de FC Emmen podcast gaf Ernst Söllner, voorzitter van handbalclub E&O uit Emmen, al aan dat zijn club dertig- tot veertigduizend euro aan horeca-inkomsten misloopt. En dat is alleen al doordat evenementen als Protos Weering niet door gaan. "Voor een club als E&O gigantisch veel geld."

Horeca-eigenaar: 'Het kan meevallen'

Hoewel premier Mark Rutte de horeca in de persconferentie roemt voor de inzet, worden er aanvullende maatregelen genomen. Zo mogen er na negen uur 's avonds geen nieuwe klanten meer binnenkomen en moeten de zaken om 22.00 uur dicht. Volgens Jan van Es, eigenaar van café Groothuis in Emmen, is het opnieuw een beperking. "Ik denk dat het voor het diner nog wel mee gaat vallen. Misschien gaan we iets eerder open en werken we met shifts. Dat scheelt."

Opvallender vond de horecaman de beperking van dertig personen per ruimte. "Het ligt eraan hoe ze dat precies definiëren, maar als het gaat om dertig personen per ruimte, dan kan het nog weleens meevallen. Want we hebben zomaar twee of drie ruimtes waar dertig mensen in kunnen." Ook heeft de zaak van Van Es nog twee terrassen buiten waar zijn gasten kunnen zitten. "Maar als je een klein bedrijf hebt, dan kan dat niet. Het verschilt echt per horecabedrijf. Maar het belangrijkste is nu dat we het virus eronder krijgen."

Waar Van Es nog redelijk positief is, zijn ze bij Koninklijke Horeca Nederland boos over de maatregelen. "Wederom is er geen onderbouwing voor de beperkingen", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen bij de NOS. "Rutte had het in de persconferentie over clusters in de horeca. Maar ik zie dat niet terug in de RIVM-cijfers." Draagvlak onder zijn leden is dan ook steeds brozer aan het worden. "Er is totaal geen lichtpuntje. Niet eens een aanvullend steunpakket. Voor steeds meer ondernemers wordt de situatie uitzichtloos."

Kapper: 'Kijken of we met mondkapjes gaan werken'

Voor kappers en andere contactberoepen geldt dat er een registratieplicht komt. Wilma Pol van kapsalon De Hoofdzaak in Roden had verwacht dat er voor hen ook een mondkapjesplicht zou gelden. "We hadden er al over gesproken, zeker ook omdat de besmettingen in deze regio ook toenemen. We gaan er nog een keer met het team over in gesprek, om te kijken waar zij zich veiliger bij voelen."

Bij De Hoofdzaak werken tien mensen. Op de drukke momenten soms wel met negen tegelijkertijd. Pol en haar team werken nu al meer verspreid door de week. "We hebben bovendien een werkruimte van tweehonderd vierkante meter, dus qua afstand houden moet dat wel lukken." Het thuiswerken zorgde er in de eerste periode voor dat de mensen meer verspreid door de week naar de kapper gingen. "Die kant zal het nu ook wat meer opgaan", verwacht Pol. "Mensen gaan dan even tussendoor naar ons toe." De registratieplicht brengt haar niet in de moeilijkheden. "Dat gebeurde automatisch al bij het reserveren."