Man uit Klazienaveen opgepakt in moordonderzoek Ralf Meinema

Het lichaam van Meinema werd 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn auto. Die auto lag deels in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol.

De aangehouden verdachte zit vast voor verhoor. Hij zit in de beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Verdere informatie over de aanhouding van de verdachte is op dit moment, vanwege de beperkingen, niet bekend.

Extreem geweld

Op 31 maart 2017 steekt er de kofferbak van een een Mercedes boven het water van het Stieltjeskanaal uit. Wanneer agenten in hun onderzoek de kofferbak openen, vinden zij het lichaam van een dode man. De man is door extreem geweld om het leven gekomen. Het blijkt om de dan 31-jarige Ralf Meinema te gaan. Waarom Meinema vermoord moest worden, is nog altijd niet duidelijk.

In het programma Opsporing Verzocht is regelmatig aandacht geweest voor de zaak. Daardoor werd bekend dat in de nacht van de moord drie auto's werden gezien bij café Otten aan de Europaweg tussen Coevorden en Schoonebeek. Een van die auto's was mogelijk de opvallende Mercedes van Meinema. Daarnaast werden een vermoedelijk witte of lichtkleurige Volkswagen Polo en een witte of lichtkleurige Seat Ibiza gezien. De politie is er altijd vanuit gegaan dat meerdere mensen betrokken waren bij de dood van Meinema.

Eerder verdachten opgepakt

Het is niet de eerste keer dat de politie een verdachte aanhoudt in de kofferbakmoordzaak. Bijna een jaar na de moord wordt Hans O. uit Emmen aangehouden. De avond voor de dood van Meinema bevond zijn telefoon zich in de woning van de man in de wijk Rietlanden. Drie maanden later werd O. weer vrijgelaten, maar bleef wel verdachte. Wat volgens het OM zijn aandeel is geweest bij de kofferbakmoord, is niet bekend. Ook zijn neefje Harm O. (26) is opgepakt en korte tijd verdachte geweest.

