Ter Apel weer te vol, ook nog geen alternatief voor 2e Exloërmond

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben vannacht weer meer mensen overnacht dan de toegestane 2.000, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het precieze aantal overnachters is nog niet bekend. "Er is te weinig uitstroom", laat een woordvoerder van het COA weten. "Alle vrije plekken worden ingevuld met mensen uit Biddinghuizen." Ook de nachtopvang in 2e Exloërmond sluit binnenkort. Daar is volgens de woordvoerder nog geen alternatief voor gevonden.

2e Exloërmond moet dicht

De opvang in Biddinghuizen moet uiterlijk 7 april leeg en schoon worden opgeleverd. Het COA wil het liefst aanstaande zaterdag alle mensen naar een andere opvangplek hebben verplaatst. Maandag zaten er volgens de woordvoerder nog 1.100 mensen in Biddinghuizen. De zogeheten overlooplocatie in 2e Exloërmond, waar tweehonderd bedden staan, moet eind maart dicht. "Het blijft zoeken en afwachten of er oplossingen komen. Het is een moeizaam proces."