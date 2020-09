Ouders Ralf Meinema: 'We staan nog na te trillen'

"We staan nog na te trillen", zegt moeder Ingrid Meinema over de veelbewogen ochtend. "We waren al wakker en mijn man Wietze was op weg om de krant uit de bus te halen. Toen even later de deurbel ging, dacht ik: dat is Wietze met de krant, want de deur is op slot. Het bleek de familierechercheur te zijn en die vertelde het nieuws. Het kwam heel onverwacht."

'Gelukkig, nou is er wat'

De opgepakte man zit vast voor verhoor. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Meer informatie over de aanhouding ontbreekt nog. Ook de ouders van Meinema zeggen niet meer te weten.

Wel laten ze weten blij te zijn dat er nieuwe ontwikkelingen in de zaak zijn. "Gelukkig, nou is er wat", zegt Ingrid. "We zijn al lang blij dat er weer een aanhouding is. Ik hoop dat dit de zaak verder brengt." Het is niet de eerste keer dat de politie een verdachte aanhoudt in de kofferbakzaak. Bijna een jaar na de moord wordt Hans O. uit Emmen aangehouden. Ook zijn neefje Harm O. (26) is opgepakt en korte tijd verdachte geweest. De opgepakte man van vanochtend is nog niet eerder aangehouden.

Tipgeld

Omdat de zaak niet werd opgelost, besloten Ingrid en Wietze een beloning uit te keren van 100.000 euro. Of dit bedrag nu ook uitgekeerd gaat worden, weten de ouders nog niet. Ook is hen nog niet duidelijk wie de 28-jarige verdachte uit Klazienaveen is.