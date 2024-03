Zestien nieuwe huurhuizen in Sleen, andere dorpen in omgeving volgen

Sleen krijgt er dit jaar zestien nieuwe woningen bij. Op twee locaties in het dorp, waar eerder oude woningen gesloopt zijn, start nu de bouw van nieuwe gezinswoningen, twee-onder-één-kappers en zogeheten 'levensloopbestendige' woningen. Ook in andere dorpen in Zuidoost-Drenthe gaat gebouwd worden.

De nieuwe huizen moeten eind dit jaar opgeleverd worden. Dat meldt woordvoerder Ingrid Lindeboom van Woonservice, die dit project begeleidt. Het gaat om woningbouw op twee locaties in het dorp: aan de Ter Borghstraat en op de hoek van de Broekveldstraat/Drostenstraat.

Aan de Ter Borghstraat komen twee twee-onder-één-kappers en één blok van drie woningen. Op de andere locatie komen negen gezinswoningen, verdeeld over drie blokken. Het gaat om huurwoningen. "Enkele woningen zijn al toegewezen aan de oude bewoners van de eerder gesloopte woningen op deze locaties", meldt Lindeboom.

Meer dorpen

Het project maakt deel uit van het samenwerkingsverband Bouwstroom Noord. Lindeboom: "Binnen die samenwerking realiseren we de komende tijd meer vergelijkbare nieuwbouwprojecten, naast Sleen ook in Veenoord, Klijndijk en Odoorn. Omdat de nieuwbouw in die verschillende dorpen door één team wordt voorbereid en de bouw als een soort treintje doorgaat, kan er slimmer en sneller gebouwd worden. Daarmee kunnen we zorgen voor betaalbare en energiezuinige nieuwbouwwoningen."