De Wolden verwacht meer bijstandsuitkeringen door coronacrisis

Volgens wethouder Financiën Jan van 't Zand wordt er uitgegaan van een stijging van 15 tot 20 procent, gelijk aan de landelijke verwachting. "Maar we zien dat het aantal werkloosheidsuitkeringen in augustus zelfs nog iets is afgenomen. Mensen die blijvend in de ww zitten komen uiteindelijk in de bijstand terecht. De grote klappen moeten nog komen."

Mensen die een bijstandsuitkering krijgen, maken ook vaak gebruik van aanvullende regelingen zoals de bijzondere bijstand. Dat zijn bijdrages voor bijvoorbeeld een reis naar het ziekenhuis of de aanschaf van een gasfornuis. In 2019 werd daar 278 keer gebruik van gemaakt in De Wolden. De uitgaven voor de bijstand worden pas later gecompenseerd. Van 't Zand: "De bijdrage voor de bijstand wordt vergoed door het Rijk, maar op lange termijn."

OZB omhoog

De Wolden stevent opnieuw af op een tekort in 2021, maakte Van 't Zand bekend bij de digitale presentatie van de begroting over 2021. "Het opstellen van een sluitende begroting in crisistijd is geen sinecure, maar we zijn blij dat we nog ruimte hebben voor investeringen." De wethouder hoopt dat er vanuit het Rijk nog de nodige financiële compensatie komt. De Wolden investeert komend jaar onder andere in de bouw van het Huus voor Sport & Cultuur en speeltuinen.

Het college stelt voor om de onroerendezaakbelasting (ozb) eenmalig met 5,5 procent extra te verhogen. Het moet de gemeente 250.000 euro opleveren. Volgens het college zullen de woonlaten inwoners niet stijgen, omdat de afvalstoffenheffing per 1 januari omlaag kan. Dit komt deels omdat er lagere inzamelkosten zijn en omdat bij de invoering van het diftar-systeem gewerkt wordt met een basisbedrag, dat hoger wordt naarmate een container vaker wordt geleegd.

Eerder maakte het college al bekend te willen bezuinigen op het sociaal domein. Daarbij wordt ook gekeken naar bezuinigingen op de bijstand. In maart 2021 neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Dat besluit is uitgesteld omdat er vanwege de coronacrisis geen bijeenkomsten konden worden gehouden met betrokken (zorg)partijen.

