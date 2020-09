Deze week 369 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Drenthe

In de afgelopen week is er bij 369 inwoners van Drenthe het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week werden er 145 Drenten positief getest.

Er zijn deze week vijf mensen overleden aan het coronavirus in Drenthe. Vier daarvan kwamen uit de gemeente Noordenveld, één uit de gemeente Emmen. Ook is er een persoon met coronaverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.

Emmen koploper

De meeste besmettingen kwamen afgelopen week uit Emmen (147). In Assen kwamen er 42 nieuwe positieve coronatesten bij, in Noordenveld 40. In Meppel kwamen er er 22 nieuwe gevallen bij, in Hoogeveen 21, Aa en Hunze 21 en in gemeente Tynaarlo 18. De minste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in Borger-Odoorn (17), Midden-Drenthe (13), Coevorden (10), De Wolden (7) en Westerveld (6).

Tussen gisterochtend en vanmorgen 10.00 uur zijn er 47 nieuwe besmettingen gemeld in Drenthe. De dag daarvoor kwamen er 101 nieuwe coronabesmettingen bij in onze provincie. Het totaal aantal positief geteste mensen sinds maart komt in Drenthe nu uit op 1.181. Het aantal opnames blijft staan op 121, en het aantal sterfgevallen komt uit op 45.

Nieuw sterfgeval

De afgelopen dag kwamen de meeste nieuwe positieve testen uit de gemeente Emmen (21), gevolgd door Assen (5) en Noordenveld (5). Ook kwam er een overlijdensgeval bij uit de gemeente Noordenveld. Op dit moment liggen er zeven patiënten met een verdenking van corona in de Drentse ziekenhuizen. Vijf daarvan liggen op de IC.

Landelijk

In de afgelopen zeven dagen telde Nederland 19.326 nieuwe positieve coronatests. Een week eerder waren dat er nog 13.471. Het percentage positieve tests is gestegen naar 7,4 procent, tegenover 6,1 procent een week eerder.

Op de intensive care was er vandaag geen verschil in bezetting. Op dit moment liggen er 142 patiënten op de IC. In totaal liggen er 693 coronapatiënten in de ziekenhuizen in Nederland.

De afgelopen dag zijn er 3.025 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM.

