Supermarkten moeten een seniorenuurtje invoeren. Maar hoe dan?

Vanaf 18.00 uur vandaag moeten supermarkten een deurbeleid voeren. Brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelen is nog in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoe de maatregelen er precies uit komen te zien. Naar verwachting is daar op zijn vroegst pas eind van de middag meer duidelijkheid over.

Matthijs Mulder van Jumbo Beilen vraagt zich af hoe dat deurbeleid eruit komt te zien. "Moet ik een toezichthouder bij de deur zetten of moet iemand karren schoon gaan maken? Degene die karren schoonmaakt is daar te druk mee, dus dan heb ik al haast twee mensen nodig bij de deur", zegt hij.

Meer personeel nodig

Richard Hillenga van Albert Heijn in de Asser wijk Peelo interpreteert het deurbeleid als volgt: het betekent een toezichthouder bij de deur. "Wij hebben schoonmaakmateriaal bij de deur staan en 95 procent van onze klanten maakt momenteel zelf hun kar schoon. Maar we moeten wel schakelen voor dat deurbeleid. Het betekent dat er extra personeel nodig is. En ik heb nu al tien tot vijftien mensen die niet kunnen werken omdat ze wachten op de uitslag van een coronatest. Er ligt nu een enorme druk op de supermarkten", aldus Hillenga.

Tijdens de eerste coronagolf had de supermarkt in Peelo een seniorenuurtje van 7.00 uur tot 8.00 uur. "In het begin van de eerste coronaperiode werd er goed gebruik van gemaakt. Maar naarmate de tijd vorderde steeds minder. Het lijkt mij dat landelijk moet worden bepaald welke uren gaan gelden. Ik vraag me verder af wat het gaat doen met de drukte. Wij hebben het al megadruk", aldus Hillenga.

Mulder zou het een idee vinden als in ieder geval gemeentebreed hetzelfde tijdstip geldt. Want tijdens de eerste coronagolf hanteerden supermarkten verschillende tijden en dat bleek verwarrend voor de klanten.

