Eis: cel en tbs met voorwaarden voor agressieve Emmenaar

Maandenlang mishandelde een 26-jarige man uit Emmen zijn ex-vriendin en toen ze er definitief een punt achter hun relatie wilde zetten, probeerde hij haar te wurgen. Daarvan is de officier van justitie overtuigd en daarom eiste hij bij de rechtbank in Assen tbs met voorwaarden en daarbij 197 dagen voorwaardelijke celstraf tegen de man.

Uit onderzoek van een psycholoog en psychiater blijkt dat de man meerdere stoornissen heeft en dat een gedwongen behandeling hard nodig is om te voorkomen dat de man weer agressief wordt.

"Normaal gesproken had ik zeker vijf jaar cel of meer geëist, want dit is een heel ernstige zaak", aldus de officier. Maar omdat de man in april is overgeplaatst naar de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) in Assen en zijn behandeling al begonnen is, eiste hij 'met enige tegenzin' geen hogere celstraf dan de man al in voorarrest heeft uitgezeten, zodat hij verder kan met zijn behandeling.

'Jij komt hier niet meer weg'

Op 21 april vorig jaar hadden de man en zijn toenmalige vriendin afgesproken bij McDonald's in Emmen om te praten. De vrouw was sinds oktober in het jaar ervoor meerdere keren mishandeld door de man, die haar vaak wantrouwde en controleerde. Ze had de relatie een paar keer beëindigd, maar ging dan toch weer naar hem terug. Een dag eerder had de Emmenaar weer geweld gebruikt en op 21 april wilde de vrouw er definitief een punt achter zetten.

Hun gesprek in de auto bij het fastfoodrestaurant liep uit de hand. "Jij komt hier niet meer weg. De enige manier waarop dat gebeurt, is dood", dreigde de man, voor hij haar aanviel. Hij trok aan haar haar en de vrouw knalde met haar hoofd tegen een deurstijl. Daarna greep hij haar bij de keel en zette kracht, vertelde de vrouw tegen de politie.

Ze raakte bewusteloos, omdat ze geen adem kon halen en kwam even later weer bij. Een anonieme getuige die het geweld in de auto zag gebeuren, beschreef later bij de politie precies hetzelfde. Het slachtoffer verstuurde een noodoproep via haar telefoon naar haar familie en vrienden. De man reed weg in zijn eigen auto, maar meldde zichzelf later alsnog bij de politie. De officier vindt een poging tot doodslag bewijsbaar.

Honkbalknuppel

Toen de Emmenaar na zeventien dagen weer vrijkwam, vond de broer van het slachtoffer dat zo onbegrijpelijk dat hij de man in een kapperszaak in het centrum van Emmen met een honkbalknuppel te lijf ging om hem duidelijk te maken dat hij uit de buurt van zijn zusje moest blijven. De broer van het slachtoffer is daarvoor veroordeeld tot 26 maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk.

Geweld in het ziekenhuis

De 26-jarige Emmenaar werd zelf in oktober weer opgepakt in het ziekenhuis. Hij ging in de nacht van 24 oktober naar een andere ex-vriendin in Coevorden. Via de balkondeur kwam hij haar slaapkamer binnen met de mededeling dat hij haar telefoon wilde controleren. Ook deze vrouw verklaarde dat de man haar niet vertrouwde en steeds meer controle wilde.

De man was onder invloed van drugs en sloeg meerdere meubels kapot, voor hij in de auto stapte om naar huis te rijden. Op de N34 reed hij tegen een verkeersbord, waarna hij een paar kilometer verderop tegen een vangrail tot stilstand kwam. Hij werd gewond afgevoerd.

In het ziekenhuis weigerde hij mee te werken aan een bloedtest om te kijken of hij onder invloed van drugs had gereden. Hij trok zijn infuus eruit, haalde de plakkers van zijn lijf en wilde weggaan. Toen kreeg hij het aan de stok met twee politieagenten die hem wilden arresteren. Met één van de agenten belandde hij tijdens de worsteling op de grond. De agent hield er polsletsel aan over.

Wurgletsel

In de rechtszaal zei de man dat hij zich het meeste van wat er zou zijn gebeurd niet meer herinnerde. Het wurgen van zijn ex-vriendin ontkent hij, ondanks dat twee artsen wurgletsel bij haar hebben gevonden. Wel gaf hij toe dat hij haar een paar keer had mishandeld en ook de spullen van zijn latere vriendin in Coevorden had vernield.

De Emmenaar vindt ook dat hij in de kliniek niet op de goede plek zit, al wil hij wel behandeld worden. Maar tbs met voorwaarden, waarbij hij eerst lang in een kliniek zit en daarna begeleid moet wonen en reclasseringstoezicht krijgt, vindt hij niks. De man, die verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard, vindt dat hij zelf wel kan bepalen wat goed voor hem is, maar beloofde wel mee te werken.

"Als u niet meewerkt, krijgt u alsnog tbs met dwangverpleging", waarschuwde de officier alvast.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Lees ook: