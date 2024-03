Vlaggen kazerne en gemeentehuis halfstok na dood militair (28) Havelte

Bij zowel de de Johannes Postkazerne in Havelte als het gemeentehuis van Westerveld in Diever hangt de Nederlandse vlag vandaag halfstok. Aanleiding is het overlijden van een 28-jarige officier van de landmacht. Dat gebeurde gisteren tijdens een oefening in Duitsland.

Reanimatie mocht niet meer baten

De officier maakte als eerste luitenant deel uit van de 43 Gemechaniseerde Brigade, die is gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte. Hij deed mee aan een oefening met een CV90-infanteriegevechtsvoertuig op het militaire terrein Hohenfels in Zuid-Duitsland. Na het ongeluk is nog geprobeerd de militair te reanimeren, maar hij overleed in het ziekenhuis.