Rechter: 'Alsnog geen vergunning voor verblijf arbeidsmigranten in vakantiepark Echten'

Het afwijzen van een vergunning om arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harte in Echten te laten verblijven is door gemeente De Wolden in eerste instantie onvoldoende onderbouwd. Jacco Holties, die de huisjes huurt en er arbeidsmigranten in wilde laten wonen, stapte na de afwijzing tevergeefs naar de rechter.

Holties huurt de huisjes op dat park van Van Harte Recreatiecentrum BV, de eigenaar van het park. De grond is van Staatsbosbeheer. Er bestaat sinds eind augustus 1993 en pachtovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en het recreatiecentrum. Holties beheert een uitzendbureau en huisvest sinds 2016 maximaal honderd arbeidsmigranten op het park.

Vergunningsaanvraag door gemeente geweigerd

In september 2021 deed Holties een aanvraag om die vergunning met vijf jaar te verlengen, maar twee maanden later kreeg hij een brief van de gemeente op de mat: het verlengen van de aanvraag werd geweigerd. Holties ging in beroep en lichtte dat in maart 2022 toe tijdens een hoorzitting bij de bezwaarschriftcommissie van de gemeente De Wolden.

De commissie gaf in de gemeente het advies om het bezwaar gegrond te verklaren, maar de gemeente legde dat advies naast zich neer. De gemeente deed daarbij beroep op de 'Kadernotitie vitale recreatieparken' in 2017, waarin stond dat het vakantiepark in Echten werd aangewezen als vitaal vakantiepark.

In die kadernotitie werd echter ook aangegeven dat het gebruik van het park voor de huisvesting van arbeidsmigranten een geschikte tijdelijke oplossing zou zijn. Volgens de rechter heeft de gemeente nagelaten om te onderbouwen waarom de tijdelijke huisvesting voor vijf jaar in dit geval toch niet wenselijk is. De rechter noemt dit een 'motiveringsgebrek'.

'Vergunning terecht niet verstrekt'

De gemeente wist dat gebrek tijdens de zitting te repareren door alsnog met een motivatie te komen: de afgesproken periode van de huisvesting van arbeidsmigranten was verstreken en het park zou nu een vakantieoord moeten worden. Hiervoor moeten de migranten wijken.