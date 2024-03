Rechter draait besluit De Wolden terug: arbeidsmigranten toch welkom op vakantiepark

De Wolden heeft de afwijzing van de vergunning voor het verblijf van arbeidsmigranten op het vakantiepark Van Harte onvoldoende onderbouwd. De huurder van de huisjes op dat park, Jacco Holties, heeft die beslissing van de gemeente met succes aangevochten bij de rechter.

Holties huurt de gebouwen op dat park van Van Harte Recreatiecentrum BV, de eigenaar van het park. De grond is van Staatsbosbeheer. Er bestaat sinds eind augustus 1993 een pachtovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en Van Harte. Holties beheert een uitzendbureau en huisvest sinds 2016 maximaal 100 arbeidsmigranten op het park.

Weigering ploft op de mat

In september 2021 diende Holties een aanvraag in voor een verlenging van de vergunning voor de duur van vijf jaar. Twee maanden later plofte de weigering van de gemeente bij Holties op de mat. Hij ging in beroep en lichtte dat in maart 2022 toe tijdens een hoorzitting bij de bezwaarschriftcommissie van de gemeente.

De commissie gaf De Wolden in mei het advies om het bezwaar gegrond te verklaren. De gemeente deed niets met dat advies en beriep zich hierbij op de 'Kadernotitie vitale recreatieparken' in 2017, waarin stond vermeld dat het vakantiepark in Echten werd aangewezen als vitaal vakantiepark.