Doodsbedreiging met shotgun en bezit dierenporno: cel- werkstraf

Een celstraf van 9 en een half maanden, waarvan zes voorwaardelijk en 160 uur werkstraf; die straf heeft een man uit Dalerpeel gekregen. Hij is veroordeeld voor het bedreigen van een passant op een camping in Hollandscheveld, wapen- en drugsbezit en een verzameling dierenporno. De man moet zich ook laten behandelen, krijgt een alcohol- en drugsverbod en toezicht van de reclassering.

Op 21 februari dit jaar zat de 58-jarige man dronken achter het stuur. Hij reed op een camping in Hollandscheveld naar het chalet van een vroegere vriend, die daar permanent woonde. Toen hij een auto tegenkwam, besloot hij de weg te vragen. De bestuurder verwees hem naar een plattegrond waar alle huisjes op stonden, maar daarmee was de man uit Dalerpeel niet tevreden.

'Moet ik je doodschieten?'

Opeens werd de man kwaad. Hij haalde een jachtgeweer uit zijn kofferbak, richtte hem op het hoofd van het slachtoffer, laadde hem door en vroeg: "Moet ik je doodschieten?" De 14-jarige zoon van het slachtoffer zat naast hem in de auto en belde snel 112. "De rechtbank rekent dit de man zwaar aan", aldus de rechter die het vonnis voorlas.

De man uit Dalerpeel reed daarna alsnog naar het huisje van zijn vriend. Ondertussen stuurde de politie een arrestatieteam naar de camping en een helikopter de lucht in om te helpen zoeken naar de verdachte. Toen de man dat doorhad, gooide hij het geweer in de bosjes. Daardoor ging het wapen af.

Schaamte

Niet veel later vonden politieagenten de man uit Dalerpeel in de tuin van een chalet. Hij had ook nog een mes bij zich. In zijn huis vonden ze naast ruim twee kilo hennep nog 280.000 afbeeldingen en films met dierenporno.

De man had psychische problemen gekregen na het overlijden van zijn ouders en is toen meer gaan drinken en blowen. Hij schaamde zich erg voor wat hij allemaal had gedaan, zei hij in de rechtszaal.

