Wat vindt de BBB zelf van het eerste politieke jaar in Drenthe?

Vertragen van beleid rond stikstof, natuurherstel en landbouwhervormingen, een begin met het geven van meer ruimte voor Provinciale Staten, maar ook een rijtje politiek ongemakkelijke moves. De Boer Burger Beweging (BBB) werd precies een jaar geleden de grootste partij in Drenthe. Wat leverde dat op? In deel drie van onze verhalen over een jaar BBB steekt fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder zelf de thermometer er in.

In alle provincies won de BBB, maar nergens werd de partij zo groot als in Drenthe tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Met 17 van de 43 zetels denderde de BBB de Drentse Provinciale Staten binnen. Een fractie met bijna allemaal politiek onervaren mensen. Kan de BBB gaan leveren?, vroegen velen zich af.

Niet 'de alles moet anders club'

Voor de zomer van 2023 is er een coalitieakkoord. De BBB wil het vooral 'samen' doen met zowel coalitie als oppositie, meer samen met de inwoners van Drenthe en het coalitieakkoord is niet dichtgetimmerd maar op hoofdlijnen. Afspraak: niet na vier jaar de balans op maken maar tussentijds na twee jaar.

Terug naar de late avond van 15 maart 2023. BBB-fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder: "Ik dacht... 17 zetels, wat een impact moet dat hebben op dit huis. Politiek Drenthe regelt over het algemeen dingen met elkaar in een gemoedelijke sfeer, straks zien ze ons als de 'alles moet anders club' en staan ze tegenover ons. Dus hebben we eigenlijk meteen de strategie 'samen' gekozen in plaats van alles moet anders."

"Diezelfde houding hebben we ook aangenomen bij de collegevorming. We hadden gezien de hoeveelheid zetels recht op drie gedeputeerden, we hebben heel bewust gekozen voor twee. Ik ben heel blij dat we dat zo hebben gedaan."

BBB-stemmers

Maar de BBB-stemmers, die wilden toch alles anders? Die waren de tegenstelling Den Haag versus platteland zat, waardoor de boeren steeds de zwarte piet kregen toegeschoven voor de achteruitgang van de natuur.

Schuinder: "In het begin was er zeker onwetendheid en ook wel naïviteit dat we dingen wel even direct zouden gaan veranderen. Maar heel veel zaken rondom stikstof, landbouw en natuur(herstel) zijn in Den Haag en in de EU besloten. Eerlijk is eerlijk: we wachten inderdaad op waar een nieuw kabinet mee komt als het gaat om de toekomst van de landbouw, stikstof en natuur(herstel)."

Dat betekent in de tussentijd niet dat de BBB volgens Schuinder niets doet: "Het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG, zeg maar de uitwerking van natuurherstel, stikstofmaatregelen en landbouwtoekomst, red.), de kaders en de uitwerking daar willen we een rem op zetten. Maar met de gebiedsprocessen, dus hoe het straks wel zou moeten, daarmee kun je vast beginnen."

"Daarbij moeten boeren en recreatieondernemers in een gebied altijd aan tafel zitten als het om landbouw, stikstof en natuurherstel gaat. En niet alleen ecologen, natuurorganisaties en beleidsmakers. Je praat over de plek waar die boer en die recreatieondernemer hun brood verdienen."

"We stellen ons wel regelmatig de vraag hoe we bepaalde zaken moeten uitleggen aan onze achterban. Maar we realiseren ons ook dat dit huis (de provincie, red.) verder moet."

Niet alleen de B van Boeren

Van andere partijen in Provinciale Staten (PS) krijgt de BBB het verwijt dat ze te veel of alleen met de eerste B van boeren bezig zijn. Onzin, vindt Schuinder: "Dat vind ik te makkelijk. We leveren ook inbreng voor de cultuurnota, het energiebeleid. We denken mee over een mogelijk TT Museum en vele andere onderwerpen zoals het Burgerberaad. Maar dat zijn niet de baanbrekende items van dit moment, dat zijn stikstof, landbouw, platteland en natuur, dus daar ligt bij iedereen de focus op."

En hoe gaat het jullie af in PS?

"Dingen gaan ook wel anders. We werken nu veel met startnotities, dan kunnen PS aan de voorkant meer bepalen hoe het beleid eruit gaat zien. Daar kunnen wij zeggen en laten zien dat het anders moet. En ja, we leren nog. En dat mag wat mij betreft ook in PS-vergaderingen. En dan kan je ook met de rug tegen de muur komen te staan in een debat. Maar wat wil je als je nog nooit in dit huis hebt gezeten? Dat politieke handwerk moeten we leren."

Schuinder doelt op één van de BBB-optredens afgelopen jaar dat vrijwel de gehele Drentse politiek deed verbazen. Tegen je eigen gedeputeerde ingaan in het DPLG-debat. "Ja, we willen bestuurlijke vernieuwing dus doen we het soms anders. We mogen af en toe de plank misslaan. En omdat we zo groot zijn, zijn we natuurlijk altijd een 'target to hunt'", zegt de fractievoorzitter.

Wel samen

Andere partijen - vooral oppositie aan de linkerkant - klagen over het door de BBB zo vooropgestelde 'samen'; of liever het gebrek daaraan. Schuinder reageert: "Een partij die de veestapel wil halveren (PvdD, red.) daar ga ik geen 'politieke zendtijd' aan besteden, want dat zal nooit tot overeenstemming komen met wat de BBB wil. En samen komt van twee kanten. Het komt regelmatig voor dat een partij een motie inbrengt en ons als grootste partij niet op de hoogte heeft gesteld of met ons overlegd heeft. Kom dan vooraf gewoon eerst eens even bij ons langs."

Grote fractie

Is een fractie van 17 statenleden bijeenhouden en laten leren moeilijk? Schuinder geeft eerlijk toe: "Het piept en kraakt af en toe. Alles is nieuw, wij, de twee gedeputeerden, de Eerste Kamer waar we in zitten. Maar ik ga iedere maandag met 17 leden de fractievergadering in en we komen altijd met 17 samen weer naar buiten." En dat hadden een aantal politieke partijen in PS niet verwacht.

Schuinder is trots op 'het brengen van balans in dat enorme DPLG-programma. Maar er waren ook zaken die minder positief verliepen. Er kwam hevige kritiek van de oppositie op de eerste begroting ("half af, zo kunnen we geen keuzes maken als niet het complete financiële plaatje er is", red.).

"Aan het eind kwam er een motie van treurnis tegen het college en onze gedeputeerde Egbert van Dijk. Ik ben toen onvoldoende in staat gebleken om duidelijk te maken waarom we het zo doen", geeft Schuinder toe. "Omdat we ook net als bij het coalitieakkoord op hoofdlijnen werken en niet alles dicht willen timmeren."

Ondertussen is er nog steeds geen nieuw kabinet, al gloort er wel een 'programkabinet' (een vorm van een extraparlementair kabinet op hoofdlijnen dat voor veel zaken deals moet sluiten met de Tweede Kamer). Schuinder glimlacht: "We zijn een partij die dingen anders willen, dus we zijn steeds op zoek naar de haakjes."