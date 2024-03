Emmen doet plannen voor Koningsdag uit de doeken

Duidelijk is alvast dat koning Willem-Alexander en zijn familie in twee uur tijd van het Noorderplein naar het Raadhuisplein lopen. Onderweg wordt bij verschillende punten stilgestaan. Rode draad zijn de stadspleinen in de binnenstad van Emmen, die stuk voor stuk worden aangedaan.

Door en voor inwoners van Emmen

Vanaf 11.00 uur is in het Atlas Theater de perspresentatie over het programma van Koningsdag in Emmen. Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, burgemeester Eric van Oosterhout en wethouder Guido Rink geven dan tekst en uitleg. De presentatie is live te volgen via de website en app van RTV Drenthe.