Puy du Fou verklaart exit themapark Meppel: 'Andere locaties interessanter, groener en cultureler'

Meppel was een van de vijf locaties die Puy du Fou op het oog had om in Europa uit te breiden, maar begin dit jaar werd een streep gezet door de komst naar Meppel. Daarin speelt ook mee dat provincie en gemeente niet willen investeren in het park. Op andere locaties is dat wel het geval. Puy du Fou kijkt hierbij onder meer naar België en Engeland.