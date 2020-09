Nieuwe parkeerregels in Hoogeveen: ook betalen op Mauritsplein

Wie op één van de 216 parkeerplekken op het plein wil staan, betaalt vanaf januari 1,40 euro in het eerste uur. In het tweede uur betaal je 1,80 euro en wie langer dan twee uur parkeert is drie euro kwijt voor een dagkaart. Uit een analyse blijkt dat de bezetting van het gratis Mauritsplein altijd hoog is, terwijl de betaalde plekken even verderop op de Markt vaak onbezet zijn. Mede daarom wordt het vergunninghoudersgebied rond het Mauritsplein uitgebreid.

Duurdere vergunningen

In gebieden met supermarkten zet Hoogeveen in op lage kosten voor kort parkeren, om de doorstroom te bevorderen. In de horecagebieden is lang parkeren juist gunstiger, maar op het Van Echtenplein en Stoekeplein moet straks wel betaald worden tot 21.00 uur in plaats van 19.00 uur. Op het Raadhuisplein mag in de toekomst nog drie uur geparkeerd worden, om de kans op een vrije plek bij de gemeentebalie te vergroten.

Inwoners met een parkeervergunning zijn de komende jaren meer geld kwijt door het nieuwe parkeerbeleid. Wie niet kan parkeren op eigen terrein, kan volgend jaar een vergunning krijgen voor 73,20 euro, nu is dat nog 54 euro. In de jaren daarna loopt de prijs tot en met 2025 op met zo'n twintig euro per jaar.

Voor een nieuwe bezoekersvergunning zijn inwoners komende jaren evenveel kwijt als een parkeervergunning, via de bezoekersvergunning kan een kenteken digitaal worden ingevoerd, bezoekers mogen 24 parkeeruren verdelen per maand.

2021

Volgens het college is het 'het koop- en mobiliteitsgedrag van de consument veranderd en is aanpassing van het stadscentrum daarvan een logisch gevolg.' Parkeren is daar een onderdeel van. Het nieuwe parkeerplan kwam tot stand na een enquête, waar 1732 mensen op reageerden, en een bijeenkomst met tachtig inwoners in De Tamboer begin dit jaar. In het huidige parkeerbeleid, dat stamt uit 2011, is er voor het centrum nog één tarief: dat is nu 1,70 euro per uur en 8,50 euro voor een dagkaart.

De aanpassingen worden op 5 november besproken in de raad. Als die akkoord gaat gelden de nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2021.

