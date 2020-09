Taxichauffeurs de dupe van conflict tussen Taxiwerq en Taxi Dorenbos

Bijna 200 taxichauffeurs in dienst van uitzend- en payrollbedrijf Taxiwerq in Hoogeveen dreigen de dupe te worden van een conflict tussen hun werkgever en Taxi Dorenbos.

Vanwege een geschil over de verdeling van gemeentelijke gelden heeft Taxiwerq de samenwerking met Dorenbos opgezegd. Dat betekent dat Taxiwerq vanaf 1 oktober geen chauffeurs meer uitleent aan deze vervoerder. Zo'n 180 chauffeurs hebben daardoor voorlopig geen werk meer.

Taxiwerq wil meer geld van Dorenbos

In de ogen van Taxiwerq compenseert Dorenbos onvoldoende voor het dalende aantal ritten door de coronacrisis, terwijl de loonkosten gewoon doorlopen. Het is tegen het zere been van het payrollbedrijf dat Dorenbos gemeentelijke bijdragen van bijvoorbeeld Publiek Vervoer Groningen/Drenthe weigert 'adequaat' door te betalen. Commercieel directeur Rutger Smale van Taxiwerq vindt dat het voorstel dat Dorenbos heeft gedaan 'in geen enkele verhouding staat tot wat de overheid geeft'. "Een groot deel van dat geld hoort naar ons te gaan. We moeten gezamenlijk de pijn van de coronacrisis dragen", zegt hij.

Omdat het conflict niet wordt opgelost - beide partijen geven aan dat een gang naar de rechter uitkomst moet bieden - verbiedt Taxiwerq chauffeurs vanaf 1 oktober ritten uit te voeren voor Dorenbos. Doen ze dat wel, dan betaalt Taxiwerq geen loon. Ondertussen probeert het bedrijf een andere opdrachtgever voor de chauffeurs te vinden.

Maurits Dorenbos van Taxi Dorenbos bevestigt het conflict, maar weigert de vuile was buiten te hangen. "Taxiwerq weet dondersgoed wat wij wel en wat wij niet willen betalen. In onze ogen claimt zij te veel", is het enige dat hij erover kwijt wil.

FNV kraakt Taxiwerq

In de ogen van vakbond FNV is het personeel de dupe van het conflict. Zij wijst met de beschuldigende vinger naar Taxiwerq. "Dit is geen frisse manier van zakendoen", zegt FNV-bestuurder Minke Jansma. "Een zakelijk conflict wordt over de ruggen van de chauffeurs uitgespeeld. Zij zitten hierdoor in onzekerheid."

Volgens Jansma heeft Taxiwerq het liefst dat werknemers hun contract zelf opzeggen. Ze wil de chauffeurs op het hart drukken dat niet zomaar te doen. "Taxiwerq dient zorg te dragen voor een fatsoenlijke afwikkeling van het dienstverband en indien nodig ontslag aan te vragen bij het UWV. Daarnaast hebben deze werknemers recht op uitbetaling van de transitievergoeding."

'Chauffeurs hebben een keuze'

Rutger Smale van Taxiwerq stoort zich aan de taal van FNV. Volgens hem zet Taxiwerq haar personeel niet onder druk. "Deze chauffeurs zijn nodig: of Dorenbos neemt ze zelf aan of ze gaan in dienst van een ander payrollbedrijf. Daar gaan die mensen zelf over; ze hebben een keuze. Bovendien: 95 procent van de chauffeurs zegt het spijtig te vinden dat hun dienstverband bij Taxiwerq eindigt. Geen enkele werknemer wordt de dupe, dat is het laatste wat wij zouden willen. Soms houdt een samenwerking gewoonweg op."

Bij Taxiwerq werken 3500 mensen.

