Belangrijke verkeersader in Emmen gaat een jaar lang op de schop

Een flink deel van de Weerdingerstraat in Emmen gaat op de schop. Het riool onder een van de drukste verkeersaders bij het centrumgebied moet vervangen worden.

In overleg met omwonenden wil Emmen ook meteen zoveel mogelijk knelpunten in de weg meenemen om daarmee de doorstroming te bevorderen. Voor deze klus wordt bijna tien miljoen euro uitgetrokken. De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

De gemeente Emmen staat voor een behoorlijke opgave met het vervangen van het riool. Bij de Weerdingerstraat is dat ook het geval. De ondergrondse infrastructuur is circa veertig tot vijftig jaar oud is, schat projectleider Marinus Pasjes. Het beton is aangetast en boomwortels steken erdoorheen.

Klimaatverandering

Het gaat om een gemengd riool waar nu zowel riool- als regenwater in wordt afgevoerd. Bij vervanging wordt dat water gescheiden. Noodzakelijk, want het klimaat verandert, vertelt Pasjes. "Buien zijn steeds heftiger, met als gevolg meer water door de buizen." Dat wordt in de toekomst dus gescheiden.

In totaal wordt er rond twee- tot driehonderd meter riolering aangepakt van de weg tussen de Hondsrugweg tot aan supermarkt Jumbo. Zijwegen - de Seinstraat en het deel van de Hoofdstraat tussen de Weerdingerstraat en de Stationsstraat - worden ook meegenomen.

Pijnpunten

Aangezien de weg er toch uit moet, wil de gemeente ook andere zaken meenemen. Want aan een vlotte verkeersdoorstroming is op die weg absoluut geen sprake. Pasjes wijst op diverse pijnpunten die vertragend werken: het zebrapad ter hoogte van de Flintstraat, de rotonde die aansluit op de Hoofdstraat en de afslag naar de Seinstraat richting het stationsgebied. Naast autoverkeer maken ook veel bussen en bevoorradingsverkeer gebruik van deze route.

De gemeente heeft daar nog geen panklare oplossing voor bedacht. Expres niet, aldus Pasjes. "We willen vooral inwoners de kans geven om mee te denken. Wat vinden zij nou belangrijk om mee te te nemen? We zien niet alles, omwonenden juist meer. Vervolgens vatten we alles samen en werken we aan een definitieve oplossing. Komend jaar wordt er samen met klankbordgroepen stevig getimmerd aan het ontwerp. In 2025 zal op zijn vroegst een schop de grond ingaan. Het werk zal vervolgens gefaseerd worden uitgevoerd."