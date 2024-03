Vriend en vijand eens: meer onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen nodig

Er moet onderzoek komen naar de relatie tussen gewasbeschermingsmiddelen en neurologische hersenziekten als Parkinson. Daarover zijn alle betrokken partijen het eens, werd duidelijk op een informatieavond van de provincie over gewasbeschermingsmiddelen in de bollen- en lelieteelt. Maar wat te doen in de tussentijd? Dat bleef boven de markt hangen.

"Onze toetsing van gewasbeschermingsmiddelen in de strengste van Europa. En als een stof toelaatbaar is voor muizen doen we daar nog een factor honderd bij op voor de mens. Dan pas wordt een middel als veilig toegelaten", zei Nicole van Straten, plaatsvervangend secretaris van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). "Maar wat we nu nog niet weten, kunnen we ook niet meenemen in onze beoordeling."

Ze sprak gisteren in een bomvolle Statenzaal van het provinciehuis in Assen, waar veel omwonenden van bollen- en lelieteelt op af waren gekomen. Daarnaast waren er afgevaardigden van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en actiegroep Meten = Weten.

Onderzoeken

Van Straten vervolgt: "We moeten meer te weten komen over verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen via drainage en via de lucht. Dat onderzoek doet de universiteit van Wageningen nu. Er moeten nog methodes komen waarbij je kunt onderzoeken of er een relatie is tussen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hersenziekten zoals Parkinson."

Susanne Sütterlin van het Ministerie van LNV sloot aan en legde uit welke lange en meerjarige onderzoeken naar blootstelling aan landbouwmiddelen er inmiddels lopen.

Het Ctgb doet nu overigens geen onderzoek verder dan vier meter buiten een akker. Als het daar veilig is, is het verderop ook veilig zo is de redenatie. Daar zijn omwonenden en actiegroepen niet van overtuigd.

Uit voorzorg niet

Dat ene zinnetje 'wat we niet weten, kunnen we nog niet meenemen in de beoordeling van middelen', zorgt voor onrust in de zaal. "Er is in het verleden ook landbouwgif gebruikt dat nu niet meer is toegestaan vanwege de gevolgen voor mens en milieu, maar daaraan zijn we wel bloot gesteld", klinkt het. Dus pleiten omwonenden en actiegroepen voor toepassen van het voorzorgsprincipe: kort gezegd, geen landbouwgif gebruiken als je niet exact weet wat het doet.

Laatste 5 procent lastig

Telersbond KAVB legde uit dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen al heel anders is dan vroeger. Beleidsmedewerker Irma Lukassen: "Het middelengebruik is tussen 1990 en 2000 met 50 procent gedaald. Inmiddels zitten we op 95 procent. De laatste 5 procent daar werken we retehard aan, maar dat zijn ook de moeilijkste."

Lukassen schetst een toekomstbeeld: "Laser-onkruidwieden zonder chemie. Of met de camera zien dat je alleen de ene plant bespuit die het minimale nodig heeft. Gebruik van andere planten en insecten om bollen en lelies te beschermen zonder chemie. Injectietechnieken met naalden in bollen zodat er geen middel meer verwaaid." Maar daar zijn we nog niet volgens de telersbond. Al die nieuwe technieken vergen tijd en veel geld.

Ver buiten de akkers