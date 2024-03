Werk van overleden kunstenaar Adri de Fluiter te bewonderen (en te koop) in Emmen

In Emmen wordt dit voorjaar een selectie van kunstwerken van Adri de Fluiter geëxposeerd. Dat gebeurt van 7 april tot en met 22 juni in MicksArt Gallery aan de Kapitein Grantstraat, waar beelden, schilderijen, sculpturen en tekeningen van de in januari overleden kunstenaar zijn te bewonderen.

Het is ook mogelijk om een deel van De Fluiters geëxposeerde kunstwerken te kopen.

Atelier in Sleen

De Fluiter, die voor zijn overlijden op 83-jarige leeftijd leed aan een agressieve vorm van kanker, werd vooral bekend door zijn landschapskunst. Hij exposeerde zijn werk over de hele wereld, al was De Fluiter van origine geen kunstenaar: hij liet zich op 36-jarige leeftijd omscholen op de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Na zijn afstuderen ging hij in Holsloot wonen en sinds 1995 had hij een atelier in Sleen.