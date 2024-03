Twee vrouwen (beiden 23) en jongen (17) opgepakt na explosie Schoonoord

Bij dezelfde woning aan de Brugstraat was in de voorgaande nacht ook een ontploffing. De knal leidde tot schade aan de woning, met onder meer een vernielde voordeur. De ontploffing werd kilometers verderop gehoord. Volgens dorpsbewoners zou er een pakketje zijn neergelegd bij de woning, dat daarna ontplofte.

Volgens omwonenden die RTV Drenthe gisteren sprak, woont een ouder echtpaar in het huis. Zij zouden tijdens de eerste explosie niet thuis zijn geweest. Buurtbewoners zeiden geen idee te hebben waarom het huis aan de Brugstraat doelwit is.

Onderdeel van het politieonderzoek is een mogelijk verband tussen beide explosies. "We kijken wat de betrokkenheid van de verdachten is geweest", aldus de woordvoerder. "Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het is wel iets waar we antwoord op willen hebben."