Tweede nacht op rij explosie bij woning Schoonoord, drie verdachten opgepakt

Bij een woning in Schoonoord is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest. Bij datzelfde huis aan de Brugstraat was in de nacht van dinsdag op woensdag ook een ontploffing. Inmiddels heeft de politie drie verdachten opgepakt.

Eén verdachte werd in de buurt van de Brugstraat aangehouden. De andere twee zijn ingerekend op de A28 ter hoogte van Harderwijk, meldt de politie. Hun rol wordt onderzocht.

De explosie was rond 03.00 uur, waarna er brand uitbrak in de woning. De brand is onder controle, maar het huis onbewoonbaar.

De twee bewoners van het huis konden de woning verlaten, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Een van hen is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe diegene eraan toe is.

Verband

De politie doet verder onderzoek naar de de explosie. "Wij willen weten of er een verband is met de explosie van afgelopen nacht", meldt een woordvoerder van de politie.