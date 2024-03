Voor tweede nacht op rij explosie in Schoonoord

Voor de tweede nacht op rij is Schoonoord opgeschrikt door een explosie. Het gaat om een explosie bij een woning aan de Brugstraat in het dorp. Dat is op dezelfde plek waar afgelopen nacht ook een explosie was.

Bij de explosie brak er brand uit. De brand is inmiddels weer onder controle, maar het huis is voor dit moment onbewoonbaar. De twee bewoners van het huis konden de woning verlaten, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Een van de twee is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Verband