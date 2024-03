Explosie Schoonoord: 'Wonderbaarlijk dat er geen doden zijn gevallen'

Buurtbewoners reageren aangeslagen op de reeks explosies bij een woning in Schoonoord. Voor de tweede keer in twee nachten was er een ontploffing bij een huis aan de Brugstraat. "Het was chaos. Rook, brand... gewoon chaos."

Dorpsbewoner Henri Nijenbanning stamelt voor de microfoon. Hij zag de paniek in de ogen bij de bewoners, die binnen een etmaal twee keer wakker zijn geschrokken door een ongenadig harde knal. Vannacht twijfelde hij geen moment. "Het eerste wat ik heb gedaan, is omkleden en hiernaartoe rennen. Om te kijken of ik wat kon doen."

'Ze zeiden niks, waren helemaal geschokt'

Met een tweede omstander rende hij naar binnen, waar ze de bewoners aantroffen. Nu hij door de hekken kijkt, waarmee de woning is afgesloten, dreunt de gebeurtenis hard na. "Overdag kan je de schade echt goed zien. Het is wonderbaarlijk dat er geen doden zijn gevallen."

Dankzij Henri's hulp konden de bewoners enigszins ongeschonden hun huis verlaten. "Gelukkig wonen ze achterin de woning, en niet aan de voorkant", beseft hij zich hardop. "Want daar kan je bijna niet meer spreken over een woonbare omgeving. Echt verschrikkelijk."

Net als hijzelf waren de mensen in de woning verward van wat ze overkwam. "Ze zeiden niks, waren he-le-maal geschokt. Ikzelf natuurlijk ook, het is allemaal heel snel gegaan. Hoe het nu met ze is? Dat weet ik niet."