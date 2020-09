Verzorgingstehuizen zoeken naar maatwerk: 'Dicht? Dat nooit meer'

'Voor ons is het nooit weggeweest', is een terugkerende reactie op de vraag hoe zorginstellingen naar het groeiende aantal besmettingen kijken, zo blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe langs zorginstellingen in de provincie. "Alles wat wij kunnen doen en kunnen beïnvloeden, doen wij. Je moet alert blijven, en dat zijn we al die tijd geweest", reageert bestuurder van ZZWD, Mariska Roeters. "Wij zijn steeds in opperste staat van paraatheid gebleven, omdat het virus nooit weg is geweest", schrijft Zorggroep Drenthe in een reactie.

Ook bij Interzorg leeft dit gevoel. Lonneke van den Bergh namens Interzorg: "Hoewel onze (hygiëne)maatregelen de afgelopen periode onverminderd van kracht waren, realiseren we ons dat er de komende tijd meer maatwerk van ons gevraagd gaat worden. We voelen de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van kwetsbare cliënten die bij ons wonen of verblijven, maar ook voor de medewerkers en vrijwilligers die bij ons werken."

Anders bij een tweede golf

Maatwerk leveren en kijken naar de situatie kan doordat er geleerd is van de eerste corona-uitbraak. Zo zijn Interzorg en zorgaanbieder Dignis bezig met het opzetten van een teststraat, want testen blijft belangrijk. "We bereiden ons wel voor op het opstarten van een eigen teststraat, zoals we dat in de eerste helft van 2020 ook hadden. Waarschijnlijk in samenwerking met andere zorgorganisaties. Want voldoende testcapaciteit blijft ook voor ons een cruciale voorwaarde in de strijd tegen het coronavirus", aldus Van den Bergh van Interzorg.

Ook ZZWD zet in op preventief en snel handelen. Roeters: "We hebben voor weken aan beschermingsmiddelen in huis en hebben ook een eigen teststraat ingericht." Een uitbraak beperkter maken kan door naar de omgeving te kijken. Roeters: "We kijken ook naar de dorpen waar wij zitten en de omgeving." Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat als er veel besmettingen in een dorp zijn, een mondkapje verplicht wordt bij bezoek aan het verzorgingstehuis in dat dorp.

Kansen

De afgelopen weken werden er meer besmettingen in verzorgingstehuizen geconstateerd. Bij verpleeghuis De Omloop in Norg overleden de afgelopen dagen zes bewoners aan het virus. Maar liefst zeventien van de 24 andere ouderen zijn besmet. Ook vier medewerkers hebben het coronavirus. Daarnaast zijn nog niet alle testuitslagen binnen. "Het is een buitengewoon gemeen virus, binnen onze muren", vertelt Inge Pesch. Ze is medisch directeur van Dignis, de zorgaanbieder waar De Omloop onderdeel van is. "Het virus grijpt heel snel om zich heen, ondanks alle maatregelen die we hebben genomen na de eerste besmetting."

"Een besmetting kunnen wij niet voorkomen, maar een uitbraak beperkter maken wel," aldus Roeters van ZZWD. Geleerd is er van de eerste golf. Zo zien verzorgingstehuizen nu ook kansen om dingen anders te doen. Roeters: "Je kunt sneller handelen en hoe sneller je handelt, hoe beter. We denken wel in kansen."

Kwaliteit van leven

Naast de veiligheid vindt Interzorg kwaliteit van leven ook belangrijk. "Tegelijk vinden we het belangrijk om ook in coronatijd mensen te blijven ondersteunen om hun leven voort te zetten zoals zij dat willen. Per locatie, per afdeling en misschien zelfs per cliënt zoeken we daarom met elkaar naar de juiste balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven. Daarover zijn we continu met elkaar in gesprek. Elke situatie vraagt van ons een andere aanpak."

Dat vindt Pesch van Dignis ook. "Wij laten familie wel toe bij mensen die corona hebben. Uiteraard zorgen we ervoor dat het veilig is en dat ze beschermd worden. Maar familiebezoek vinden wij belangrijk, omdat je in veel situaties niet weet welke kant het opgaat. Juist dan is het fijn om bij elkaar te zijn."

Griep of corona

Met de 'R in de maand neemt het aantal mensen met griep ook toe. Hoe kijken zorginstellingen hiernaar? Roeters: "Wat wij doen is de temperatuur bijhouden. Elke dag. En verder alert zijn. Als er twijfels zijn, testen wij een bewoner." ZZWD is dan ook blij met de eigen teststraat. "Natuurlijk kunnen griepklachten van dezelfde aard zijn. We nemen klachten altijd serieus. Wij kunnen niet bepalen of het griep of corona is, dus we moeten dan testen."

Bij Interzorg geven ze advies aan bewoners: "De griepvaccinatie bieden wij jaarlijks aan bij cliënten en medewerkers. Dit jaar doen we uiteraard een extra dringend beroep om hiervan gebruik te maken."

Deuren op slot?

"Weer dicht? Nee dat gaat niet gebeuren, daar komt ook nooit steun voor", reageert Roeters. Bewoners van ZZWD zijn hier ook niet bang voor. "De bewoners zijn er rustig onder en er is geen angst. Laten wij ook niet vergeten dat bewoners ook zelf verantwoordelijk zijn. Ze bepalen ook zelf wie ze als bezoek ontvangen."

Dit ziet ook Interzorg: "Vanzelfsprekend vindt iedereen het spannend. Maar met de ervaringen van de eerste helft van dit jaar in het achterhoofd, hebben we er vertrouwen in dat we goed voorbereid zijn. Dat vertrouwen krijgen we overigens ook uit onze omgeving. We hebben veel positieve reacties ontvangen over onze aanpak de afgelopen maanden. Bijvoorbeeld ook van cliënten en hun naasten. Ondanks dat de maatregelen verschillende emoties met zich meebrachten, was er ook veel begrip. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Want meer dan ooit moeten we het samen doen."

