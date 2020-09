In het rood gekleed om hart- en vaatziekten onder de aandacht te brengen

Ook cardioloog Tabitha Valentijn van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) ging vandaag daarom gekleed in het rood. Valentijn: "In het verleden is er altijd heel veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van hart- en vaatziekten, maar die waren vaak toegespitst op mannen. Het feit is nou eenmaal dat vrouwen zich op een andere manier met hartklachten kunnen presenteren", weet ze.

"Dat is niet alleen iets wat artsen moeilijk herkennen, maar vaak weten ook patiënten zelf niet dat ze een hartprobleem hebben waar hun klachten vandaan komen. Het is dus belangrijk dat er meer kennis en duidelijkheid over komt, voor zowel mensen die het overkomt als artsen."

Verschillende symptomen

Valentijn benoemt de verschillen tussen symptomen bij mannen en vrouwen: "Bij mannen zijn de 'klassieke symptomen' vaak pijn of druk op de borst, met uitstraling naar de linkerarm. Bij een acuut hartinfarct bij vrouwen zie je vaak plotselinge kortademigheid of een vervelend, naar gevoel tussen de schouderbladen of in de bovenbuik. En dat doet ons niet altijd meteen denken aan hartproblematiek."

Hoe en waarom de klachten zich bij mannen en vrouwen anders presenteren is niet bekend.

Andere risicofactoren

Roken en overgewicht zijn belangrijke risicofactoren voor zowel mannen als vrouwen, vertelt Valentijn. "Wat bij vrouwen bijvoorbeeld een extra risicofactor kan zijn, is wanneer zij tijdens de zwangerschap een ernstig hoge bloeddruk hebben gehad. Dat zijn factoren waarvan zowel patiënten als dokteren en huisartsen niet voldoende op de hoogte zijn. Het is dus belangrijk dat er meer aandacht komt voor dat soort risicofactoren, zodat we die mensen eerder in het vizier krijgen en daarmee hartproblemen in de toekomst kunnen voorkomen, eerder kunnen opsporen en preventief kunnen behandelen."

Overlijden aan hart- en vaatziekten

Volgens Valentijn overleden er meer vrouwen dan mannen aan hartproblemen. "Enerzijds omdat de klachten niet goed herkend worden, anderzijds omdat de behandeling bij vrouwen kan verschillen ten opzichte van bij mannen. Als de presentatie anders is, is het onderliggend ziektebeeld misschien ook anders. Dat weten we. Vrouwen met een hartinfarct hebben bijvoorbeeld vaker dan mannen géén verstoppingen, die hoeven niet gedotterd te worden, maar krijgen wel de hele rits medicijnen die een man ook zou krijgen. En het is maar de vraag of dat wel de juiste behandeling is."

Volgens Valentijn moet er meer erkenning en herkenning komen voor deze problematiek en moet ervoor gezorgd worden dat in het wetenschappelijk onderzoek vrouwen niet achterblijven.