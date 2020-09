Ouders Ralf Meinema hoopvol na aanhouding verdachte

Details kregen Ingrid en haar man Wietze niet, maar het feit dat de politie langskwam was voor hen al heel betekenisvol. "We zitten al drieënhalf jaar te wachten", zegt Wietze Meinema. "Aan de ene kant schrik je wel een beetje als de politie bij je op de stoep staat, aan de andere kant ben je opgelucht dat er weer wat gebeurt."

Verdachten

Eerder werd Hans O. uit Emmen aangehouden. Ook zijn neefje Harm O. (26) werd al eens opgepakt en was korte tijd verdachte, maar tot een doorbraak in de zaak leidde het niet. De opgepakte man, een 28-jarige man uit Klazienaveen, stond eerder nog niet op de politieradar.

De uitbraak van het coronavirus is volgens Wietze een reden dat het onderzoek mogelijk een tijd in een impasse heeft gezeten. "Het onderzoek liep wel door, maar niet zoals dat normaal gaat. Met de nieuwe ontwikkelingen heb ik wel het idee dat we weer op de goede weg zijn. Ik denk dat de persoon die nu is aangehouden, echt wat met de zaak te maken heeft. Anders doe je zoiets niet."

De aanhouding van de 28-jarige Klazienavener kwam volgens Ingrid dan ook vrij onverwachts. "Je loopt er alle dagen mee rond: 'zullen ze langskomen?' En op het moment dat de politie écht voor je deur staat, weet je: nu is het raak. Je houdt er rekening mee en toch overrompelt het je."

"Ik heb altijd gezegd dat we geduld moesten hebben", gaat Wietze verder. "Want hoe je het wendt of keert, als je zoiets op je geweten hebt, lekt het altijd een keer uit. Je moet alleen de tijd nemen om erop te wachten."

'Onbekend voor ons'

Hoewel de opgepakte Kenny B. en Ralf Meinema elkaar gekend schijnen te hebben, doet de naam Kenny B. geen belletje rinkelen bij Ingrid en Wietze. "Die is onbekend voor ons", zegt Wietze, die met zijn vrouw hoopt dat de politie de juiste informatie naar boven krijgt bij de verdachte. "Ik hoop dat dit een doorbraak wordt", vult Ingrid aan.

Omdat een doorbraak eerder uitbleef, loofden Ingrid en Wietze een beloning van 100.000 euro uit voor de gouden tip. Of dat bedrag ook wordt uitgekeerd als de 28-jarige Klazienavener daadwerkelijk de moordenaar van hun zoon Ralf blijkt te zijn, weten ze nog niet. "We weten niet of dat bedrag heeft meegeholpen in de zoektocht naar de dader. Daar krijgen we altijd een onduidelijk antwoord op", zegt Wietze.

Of het geduld van Ralfs ouders wordt beloond, is afwachten. "En anders houd ik het ook nog wel even vol", zegt Wietze strijdvaardig. "We moeten wel volhouden", benadrukt Ingrid. "Maar het soort geduld dat ik nu nodig heb, is anders dan het geduld van vóór deze aanhouding. Ralf komt niet meer terug dat weten we wel. Maar het recht moet nu eens zegevieren."

