'Powervrouwen' brengt inspirerende vrouwen uit de geschiedenis terug

"Meneer, waarom hebben we het in de les zoveel over mannen en niet over vrouwen?" Met deze vraag kwamen drie meiden na hun les op het Carmelcollege in Emmen bij hun geschiedenisleraar, Richard Zuiderveld. Toen hij merkte dat hij ze het antwoord schuldig moest blijven, besloot hij dieper op de materie in te gaan, met als resultaat het boek 'Powervrouwen'.

Zuiderveld merkt zelf ook dat het merendeel van de lesboeken of geschiedenisboeken voor kinderen grotendeels over mannen gaan. "Zonde", vindt Zuiderveld, "want er zijn zoveel mooie verhalen over vrouwen in de historie, dat het eigenlijk jammer is dat we daar niet meer aandacht aan besteden, in een les bijvoorbeeld."

Zwaardvechtende, biseksuele operazangeres

Of Zuiderveld verrast was toen hij op zoek ging naar vrouwenverhalen uit de geschiedenis? "Absoluut", antwoordt hij. "Een aantal vrouwen kende ik wel, zoals Cleopatra of Koningin Elizabeth de Eerste. Maar ik ben ook veel vrouwen tegengekomen die ik nog helemaal niet kende of van wie ik eigenlijk niet wist dat ze zó interessant waren."

Eén van de verhalen waar Zuiderveld het meest van onder de indruk is, is dat van Julie D'Aubigny. "Zij leefde 350 jaar geleden in Frankrijk, bij Lodewijk de Veertiende. Zij was een zwaardvechtende, biseksuele operazangeres. Die vrouw heeft in haar korte leven zoveel avonturen meegemaakt, dat is bijna te gek om over te schrijven", vertelt Zuiderveld.

Ontsnappen uit het klooster

"D'Aubigny had bijvoorbeeld een affaire met een meisje, maar de ouders van dat meisje waren daar absoluut niet blij mee, dus die stuurden hun dochter naar een klooster. D'Aubigny heeft zichzelf toen ook aangemeld als non. Ze was eigenlijk niet zo (streng) gelovig, maar dan kon ze tenminste bij haar vriendin zijn. Op een dag legde ze het lichaam van een net overleden oudere non in de kamer van het meisje en stak ze de kamer in brand. Toen zijn ze samen gevlucht uit het klooster", aldus Zuiderveld.

Ook werd D'Aubigny door drie mannen uitgedaagd tot een schermduel, omdat ze een adellijke dame het hof maakte. Zuiderveld: "Ze versloeg ze alle drie tegelijk!"

Biografie en fictie

'Powervrouwen' is een kinderboek. "Voor de helft bestaat het uit verhalen en voor de helft uit biografieën. Voor sommige vrouwen heb ik er één gebeurtenis uitgehaald en daar een verhaal van gemaakt en voor andere vrouwen heb ik meer gekeken naar hun hele leven en dat zo verhalend mogelijk opgeschreven." In het boek worden 35 vrouwen uit de geschiedenis benoemd.

'Powervrouwen' is vandaag in de boekhandel verschenen en online uitgebracht. Of de vrouwen in het boek nu ook in de geschiedenislessen van Zuiderveld terugkomen? "Waar het kan heb ik een inspirerende vrouw in m'n lessen laten terugkomen", besluit hij lachend.