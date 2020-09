Sportclubs slikken coronamaatregelen met tegenzin: 'Kantine voor ons heel belangrijk'

'Slim om even dicht te gaan'

"De afgelopen weken voelde het al niet zo goed, omdat er ook hier al best redelijk veel positieve gevallen waren, ook van buitenaf. Dus vandaar dat we vorige week donderdagavond hebben gezegd: misschien is het wel slim om even dicht te gaan."

Boer staat daarin niet alleen, want meer clubs zouden het liefst alle sportactiviteiten staken. Door de aangescherpte maatregelen mogen ouders niet meer bij hun sportende kind kijken. Bij uitwedstrijden voor jeugdleden tot en met 17 jaar vallen ouders die moeten rijden wel onder teambegeleiding, waardoor zij wel mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Maar na een sportwedstrijd even blijven hangen op de club is er niet meer bij.

'Gaan we missen'

"De kantine is voor ons heel belangrijk. Dat toeschouwers voor de wedstrijd of in de rust niet meer even een kopje koffie kunnen drinken gaan wij ook merken", verzucht Boer. "Net als de voor de spelers toch wel belangrijke derde helft. Dat gaan we missen", blikt hij alvast vooruit op de weken die komen gaan.

FIT Boys is volgens Boer een gezonde vereniging, dus de Beiler amateurvoetbalvereniging zingt het nog wel even uit. Maar dat hoeft hopelijk niet lang. "Want dan wordt het een ander verhaal, denk ik."

Benieuwd naar de nieuwe regels rondom wedstrijden van sportverenigingen na de verscherpte maatregelen? Klik dan hier.