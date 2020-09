Esdal College Borger tegen de vlakte; nieuwbouw bij brandweerkazerne

De school heeft ook nog locaties in Oosterhesselen, Klazienaveen in Emmen. In Borger wordt het volledige vmbo aangeboden en de onderbouw van de havo en het vwo.

Eeuw oud

Aan de Hoofdstraat wordt er al lesgegeven sinds 1929. Om het voortgezet onderwijs in Borger te behouden, is nieuwbouw essentieel. "De school past niet meer bij de manier waarop er tegenwoordig onderwijs gegeven wordt. Er zijn wel aanpassingen geweest in de loop der jaren, maar het blijft een gebouw met gangen en lokalen. Tegenwoordig hebben we meer multifunctionaliteit nodig met niet meer alleen lokalen, maar ook een leerplein en dergelijke", legt directeur-bestuurder Matthias Kooistra uit. Renovatie op de huidige locatie is te duur, bleek uit een onderzoek in 2018.

Historisch moment

Kooistra noemt de bekendmaking van de plannen een historisch moment: "Het is ontzettend belangrijk voor de school. We zijn een school die onderwijs nabij thuis wil verzorgen. Dit betekent dat we in Borger willen blijven en nieuwbouw is daarvoor een randvoorwaarde. Hiermee is de toekomst van een school in Borger gegarandeerd."

De gemeente Borger-Odoorn trekt vier miljoen euro voor de plannen uit. Het Esdal College betaalt zelf nog een kleine 500.000 euro. De nieuwe school wordt circa 1800 vierkante meter, gebaseerd op een prognose van 154 leerlingen, op de plek naast de brandweerkazerne.

"Deze plek is goed bereikbaar. Kinderen kunnen vanaf daar veilig van en naar school. Daarnaast is het vlak bij de hub, ook gezien het openbaar vervoer zitten we dan op een goede en mooie plek." Ook wil het Esdal College op de nieuwe locatie de samenwerking met het basisonderwijs uitbreiden.

'Borger ver weg van andere middelbare scholen'

De komende twee jaar worden gebruikt voor het maken van de plannen en de bouw van de school. Het is de bedoeling dat deze er eind 2022 staat. "Borger is toch best ver verwijderd van alle middelbare scholen in de omgeving. In Odoorn wordt snel uitgeweken naar Emmen, in Nieuw-Buinen naar Stadskanaal en Valthermond kijkt nog weleens richting Ter Apel", legt wethouder Albert Trip uit.

"Als je dan twaalf bent en van het basisonderwijs naar het middelbare onderwijs moet, is dat best spannend en zijn de andere plekken best ver weg. We willen hen een kans blijven bieden om naar school in de buurt te gaan. En voor de leefbaarheid van het gebied vinden we dit ontzettend belangrijk."

Gemeenteraad moet nog beslissen

Het gymlokaal blijft voorlopig nog staan op het huidige terrein. Het is de bedoeling dat de leerlingen daar de eerste jaren van de nieuwe school nog gebruik van blijven maken. Later moet er gesport worden in sporthal De Koel in het dorp, maar de gemeente moet eerst aan de slag om de sporthal daarvoor geschikt te maken. De huidige van het Esdal krijgt een nieuw bestemmingsplan. Volgens Trip is de kans groot dat er woningen gebouwd worden.

De gemeenteraad beslist op 5 november over de nieuwbouw.