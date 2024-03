Streep door woningbouwplan Prins Hendrikkade Meppel, 'te hoog en te stads'

De Raad van State heeft ingestemd met de weigering van de Meppeler gemeenteraad om een woningbouwplan in de Schuttevaerhaven goed te keuren. De hoogste bestuursrechter is het eens met de gemeenteraad dat het plan door de bouwhoogte en dichtheid niet bij de bestaande bebouwing in het gebied past.

In het, overigens wel door het college van Meppel gesteunde woningbouwplan van ontwikkelaar WVG zouden er twaalf pakhuisachtige woningen tussen de 11 en 13 meter hoog worden gebouwd.

De rechter vindt dat de geplande hoge woningen aan de zijde van de Prins Hendrikkade te dicht op de bestaande, lagere woningen komen te staan. De Prins Hendrikkade ligt tegen de plezierhaven aan, net buiten het centrum van de stad.

Drie keer hoger

Verder kende het vorige bestemmingsplan een maximale bouwhoogte van 'slechts' 4 meter; in dit plan wordt tot bijna drie keer zo hoog gebouwd. Al met al is de uitspraak een tegenvaller voor WVG, die al drie jaar bezig is een woningbouwplan bij de Schuttevaerhaven te ontwikkelen.