Westerveld is 'Nederlands kampioen' gft-afval inzamelen

De gemeente Westerveld is 'Nederlands kampioen' in groente-, fruit- en tuinafval (gft) inzamelen. In 2019 werd per inwoner 237,5 kilo aan gft-afval opgehaald.

In geen enkele andere Nederlandse gemeente werd vorig jaar meer gft-afval per inwoner ingezameld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na Westerveld volgen Boekel (231,1 kilo), Boxmeer (230,2 kilo) en Cuijk (230 kilo). De Wolden zit daar met 229 kilo per inwoner net onder. In Drenthe werd in De Wolden vorig jaar het minste gft-afval per inwoner opgehaald (65,3 kilo).

In grote stedelijke gemeenten wordt gft-afval vaak niet apart ingezameld, of slechts in een beperkt aantal wijken. Zo wordt in Amsterdam minder dan 1 kilo per inwoner opgehaald. Volgens de onderzoekers speelt het ook een rol dat inwoners van dunbevolkte gebieden meer gft-afval produceren omdat zij vaak grotere tuinen hebben.

Oud papier omlaag

Het CBS stelt daarnaast vast dat Nederlanders steeds minder oud papier produceren. Gemeenten hebben vorig jaar gemiddeld 493 kilo huishoudelijk afval per inwoner ingezameld. Dat is één kilo minder dan in 2018.

In Drenthe staat Westerveld ook bovenaan als het gaat om de hoeveelheid ingezameld oud papier per inwoner (87,3 kilo). De Wolden is wederom de nummer twee (80,7 kilo). In de gemeente Coevorden werd in 2019 het minste oud papier opgehaald in onze provincie (47,1 kilo).

Totaal huishoudelijk afval

In de lijst van Drentse gemeenten met de grootst opgehaalde totale hoeveelheid huishoudelijk afval gaat Coevorden aan kop. In 2019 werd daar 825,2 kilo per inwoner opgehaald. Westerveld (765,6 kilo) en De Wolden (729 kilo) volgen. De gemeente Tynaarlo staat in deze lijst onderaan (432,4 kilo).